Муж выехал из оккупации и посвятил себя волонтерству в рядах местного штаба. Там выразили свое чувство семье погибшего.

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Трагическая смерть под льдом

В Черкассах 14 января чрезвычайники получили сообщение, что на реке Днепр, напротив заведения "Фабрика кофе", мужчина провалился сквозь лед и пытается выбраться. Находился мужчина в 300 метрах от берега. Один из свидетелей пытался вытащить мужчину самостоятельно, однако ему не удалось.

Водолазы достали пострадавшего из воды, доставили на берег и передали работникам скорой медицинской помощи. Однако, после реанимационных мер спасти жизнь мужчине не удалось, медики констатировали смерть,

– сообщили в ГСЧС.

Погибшим оказался местный волонтер Николай Мацко, родом из оккупированного Мелитополя Как сообщили в волонтерском штабе "ЛАД", приехав в город, парень практически сразу нашел себя в помощи другим. Кроме этого, Николай работал в IT-сфере и любил футбол.

Наша команда, будто испытывала беду и в день трагедии неоднократно звонила ему, чтобы пригласить в штаб для помощи, он собирался прийти. Но один неверный шаг стоил жизни,

– написали коллеги.

У Николая осталась жена, с которой они вместе приехали в Черкассы и мать в Мелитополе.

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Опасность кризиса

Ранее в ГСЧС дали несколько советов, как поступать в случае, если под вами трескается лед. Спасатели отметили, что если выбираться удается по течению – следует двигаться по льду на животе. Если же движение против течения, то нужно наоборот перевернуться на спину. Ни в коем случае нельзя подниматься и становиться на ноги. Это лишь увеличивает шанс уйти под лед.

Если же лицо уже провалилось, то главное – вылезти по пояс из воды. Тогда следует лечь спиной на лед и попытаться выкатиться или выползти из ловушки.

Так же человек, который хочет помочь и спасти пострадавшего, на ноги становиться не должен: нужно ползти по льду. И лучше иметь с собой какое-нибудь вспомогательное средство – ветку, куртку и т.д. Это увеличит шансы на спасение.