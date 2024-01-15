Чоловік виїхав з окупації та присвятив себе волонтерству у лавах місцевого штабу. Там висловили своє відчуття родині загиблого.

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Трагічна смерть під кригою

У Черкасах 14 січня надзвичайники отримали повідомлення, що на річці Дніпро, навпроти закладу "Фабрика кави" чоловік провалився крізь лід та намагається вибратись. Перебував чоловік за 300 метрів від берега. Один з свідків намагався витягнути чоловіка самостійно, однак йому не вдалося.

Водолази дістали постраждалого з води, доставили до берега та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Проте, після реанімаційних заходів врятувати життя чоловіку не вдалося, медики констатували смерть,

– повідомили у ДСНС.

Загиблим виявився місцевий волонтер Микола Мацко, родом з окупованого Мелітополя. Як повідомили у волонтерському штабі "ЛАД", приїхавши до міста хлопець практично відразу знайшов себе у допомозі іншим. Окрім цього Микола працював в IT-сфері та любив футбол.

Наша команда, ніби відчувала біду і в день трагедії неодноразово йому дзвонила, щоб запросити до штабу для допомоги, він збирався прийти. Але один невірний крок коштував життя,

– написали колеги.

У Миколи залишилася дружина, з якою вони разом приїхали до Черкас та мама у Мелітополі.

У Черкасах загинув волонтер Микола Мацко: відеоспогади колег

Небезпека на кризі

Раніше у ДСНС дали декілька порад, як діяти у разі, якщо під вами тріскається крига. Рятувальники зазначили, що якщо вибиратися вдається за течією – слід рухатися кригою на животі. Якщо ж рух проти течії, то треба навпаки, перевернутися на спину. У жодному разі не можна підніматися і ставати на ноги. Це лише збільшує шанс піти під кригу.

Якщо ж особа вже провалилася, то головне – вилізти по пояс із води. Тоді варто лягти спиною на кригу та спробувати викотитись або виповзти з пастки.

Так само людина, яка хоче допомогти та врятувати постраждалого, на ноги ставати не повинна: треба повзти кригою. І краще мати з собою якийсь допоміжний засіб – гілку, куртку тощо. Це збільшить шанси на порятунок.