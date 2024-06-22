Николай Нечипоренко ликвидировал пожар, вызванный вражескими обстрелами, как вдруг агрессор коварно ударил снова.
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Погиб спасатель Николай Нечипоренко
В субботу, 22 июня, ушел в мир иной начальник караула 44 государственной пожарно-спасательной части 7 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления. Ему было всего 28 лет.
Спасатель попал под коварный повторный удар оккупантов, когда 8 июня в Никопольском районе ликвидировал пожар, вызванный вражескими обстрелами.
Он получил тяжелые травмы и это время боролся за жизнь до последнего. За время службы спас не одну жизнь. Настоящий герой, готов пожертвовать собственной жизнью ради других. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память,
– подчеркнули в ГСЧС.
На Днепропетровщине умер спасатель Николай Нечипоренко / Фото ГСЧС