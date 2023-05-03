Итак, во время разговора с пропагандистами Патрушев заверил, что якобы "англосаксы не отказались от планов по построению однополярного мира". По его словам, они хотят уничтожить или ослабить Россию, однако "не учитывают ее могущество". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Когда нужен психиатр

Политик сказал, что эксперименты по возрождению на Западе так называемой "неонацистской идеологии" должны немедленно прекращаться, ведь они ведут к "мировой катастрофе". Собственно, что имел в виду душевно больной – не очень понятно.

Однако он отметил также, что политику Вашингтона по СМИ можно охарактеризовать как "охоту на ведьм", а США "буквально скатились в Средневековье".

На это можно ответить, что Россия и не выходила из Средневековья, в частности, со своими "славными туалетами" во дворах без унитазов.

Вместе с тем не обошлось и без басен о том, что Белый дом использует Украину, НАТО и весь мир в войне против "великого российского государства".

В то же время Европа, по словам Патрушева, якобы находится "в моральном и интеллектуальном упадке", поэтому европейцы, если вы не знали, вообще хотели бы стать гражданами России.

️ Обратите внимание! Очевидно, самое абсурдное, что сказал секретарь Совбеза касается того, зачем США "захватывать Россию". Политик считает, что Вашингтону нужна территория страны-террориста, ведь в любой момент может произойти извержение Йеллоустонского супервулкана.

Маразм от Львовой-Беловой