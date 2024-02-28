О смерти Рыжкова 28 февраля сообщила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявила, что ушел из жизни "государственный деятель уникального масштаба", передает 24 Канал.

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Умер последний глава советского правительства

Рыжкову было 94 года и он – последний глава советского правительства. Хотя политик родом из Донецкой области, однако всю свою жизнь прожил в России.

В своей заметке Матвиенко заявила, что Рыжков – был "уникальным" и "светлым человеком".

Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем сталкивался. Он всегда искренне и глубоко переживал дело, результат. За людей. За страну,

– написала российский депутат.

Однако, стоит отметить, что Рыжков находился под действием международных санкций с 2014 года. Он открыто поддерживал аннексию Крыма и начало полномасштабного вторжения в Украину.

Что известно о советском политике Рыжкове

Николай Рыжков родился в 1929 году в Краматорском районе Донецкой области. Он рос в семье шахтера и выбрал тоже рабочую профессию – техника-механика. После окончания Краматорского машиностроительного техникума в 1950 году он попал на Уральский машиностроительный завод, где работал 25 лет.

Политическую деятельность Рыжков начал в 46 лет. Так, в 1975 его перевели в Москву на должность первого заместителя министра тяжелого и транспортного машиностроения, а уже в 1979 году Рыжков стал первым заместителем Председателя Госплана СССР. Также он работал на должности секретаря ЦК КПСС по экономике, а с 1985 года и до 1991 года – был главой Совета Министров.

После распада СССР Рыжков баллотировался в президенты России, однако его обошел Ельцин. С 1995 года Рыжков был депутатом российской Госдумы, а с 2003 – член Совета Федерации.

Рыжков имел открытую антиукраинскую позицию. Так, 1 марта 2014 года он поддержал введение российских войск в Украину. Кроме того, Рыжков также был депутатом российского законодательного органа, который оказывает политическую и экономическую поддержку незаконным попыткам России аннексировать суверенную украинскую территорию путем проведения фиктивных референдумов. В 2022 году Рыжков также поддержал полномасштабное вторжение в Украину.

С 2014 года Рыжков находился под санкциями ЕС, США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украины.