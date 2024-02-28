Про смерть Рижкова 28 лютого повідомила очільниця Ради Федерації Валентина Матвієнко. Вона заявила, що пішов з життя "державний діяч унікального масштабу", передає 24 Канал.

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Помер останній глава радянського уряду

Рижкову було 94 роки й він – останній глава радянського уряду. Хоча політик родом з Донеччини, однак все своє життя прожив у Росії.

У своєму дописі Матвієнко заявила, що Рижков – був "унікальною" та "світлою людиною".

Людина-епоха. Людина унікальної долі та державний діяч унікального масштабу. І великої душі. Виявлялося це у всьому, за що брався Микола Іванович, з чим стикався. Він завжди щиро і глибоко переживав справу, результат. За людей. За країну,

– написала російська депутатка.

Однак, варто наголосити, що Рижков перебував під дією міжнародних санкцій від 2014 року. Він відкрито підтримував анексію Криму та початок повномасштабного вторгнення в Україну.

Що відомо про радянського політика Рижкова

Ніколай Рижков народився у 1929 році в Краматорському районі на Донеччині. Він ріс у родині шахтаря й обрав теж робітничу професію – техніка-механіка. Після закінчення Краматорського машинобудівного технікуму у 1950 році він потрапив на Уральський машинобудівний завод, де працював 25 років.

Політичну діяльність Рижков почав у 46 років. Так, у 1975 його перевели до Москви на посаду першого заступника міністра важкого і транспортного машинобудування, а вже у 1979 році Рижков став першим заступником Голови Держплану СРСР. Також він працював на посаді секретаря ЦК КПРС з економіки, а від 1985 року й до 1991 року – був главою Ради Міністрів.

Після розпаду СРСР Рижков балотувався в президенти Росії, однак його обійшов Єльцин. Від 1995 року Рижков був депутатом російської Держдуми, а з 2003 – член Ради Федерації.

Рижков мав відкриту антиукраїнську позицію. Так, 1 березня 2014 року він підтримав введення російських військ в Україну. Окрім того, Рижков також був депутатом російського законодавчого органу, який надає політичну й економічну підтримку незаконним спробам Росії анексувати суверенну українську територію шляхом проведення фіктивних референдумів. У 2022 році Рижков також підтримав повномасштабне вторгнення в Україну.

Від 2014 року Рижков перебував під санкціями ЄС, США, Канади, Великої Британії, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії та України.