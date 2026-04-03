Сгорел заживо: на Черниговщине дрон убил старейшего жителя села, который обещал дожить до 100
- В результате атаки российского беспилотника на Черниговщине погиб 95-летний Николай Стасенко, старейший житель села Рогозки.
- После попадания дрона в дом возник пожар, который унес жизнь мужчины, также повреждения получили соседние дома.
В результате атаки на Черниговскую область в конце марта погиб 95-летний Николай Стасенко. Мужчина был старейшим жителем села Рогозки Сновской общины, беспилотник попал прямо в его дом.
На месте возник пожар, его тело спасатели обнаружили только после ликвидации возгорания. Об этом пишут NizhynNEWS и газета Гарт.
Что известно о российской атаке?
Согласно обнародованной информации, утром 27 марта беспилотник попал в дом, ориентировочно в 10:00 на месте удара вспыхнул пожар после атаки. К сожалению, мужчина погиб в собственном жилье, сгорев заживо.
Отмечается, что из-за удара в соседних домах повыбивало окна. По данным СМИ, в течение всей жизни Николай Стасенко работал в колхозе, воспитывал двух детей, а затем и четырех внуков, впоследствии – и трех правнуков.
Перед атакой сын Николая, который живет в этом же селе неподалеку, принес ему завтрак. Местный врач Алексей Самусенко рассказал, что мужчина был при хорошей памяти и сам держался на ногах, несмотря на его возраст.
Конечно, годы брали свое, и Николай Григорьевич был очень дисциплинированным пациентом – при помощи родных выполнял все медицинские рекомендации: я иногда даже по-доброму завидовал его здоровью,
– рассказал он.
Местные рассказывают, что мужчина обещал всем дожить до 100 лет. Его вспоминают как трудолюбивого и добросовестного человека, в селе Николая уважали.
Как россияне обстреливают регион?
Напомним, областной центр оказался под ударом 29 марта. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры, расположенного на территории Чернигова. Информация о погибших или пострадавших не поступала.
Ранее в результате вражеской атаки на Черниговщину был поврежден энергообъект в Нежинском районе. Было обесточено около 62 тысяч потребителей в Нежинском, Новгород-Северском и Прилуцком районах.
Незадолго до этого российский дрон атаковал центр города Новгород-Северский в Черниговской области. В результате атаки повреждения получила городская библиотека. Во время атаки было уничтожено около 24 тысяч книг.