Сгорел заживо: на Черниговщине дрон убил старейшего жителя села, который обещал дожить до 100

В результате атаки на Черниговскую область в конце марта погиб 95-летний Николай Стасенко. Мужчина был старейшим жителем села Рогозки Сновской общины, беспилотник попал прямо в его дом.

На месте возник пожар, его тело спасатели обнаружили только после ликвидации возгорания. Об этом пишут NizhynNEWS и газета Гарт.

Смотрите также Россияне разбрасывают фальшивые купюры по Сумщине и Черниговщине

Что известно о российской атаке?

Согласно обнародованной информации, утром 27 марта беспилотник попал в дом, ориентировочно в 10:00 на месте удара вспыхнул пожар после атаки. К сожалению, мужчина погиб в собственном жилье, сгорев заживо.

Отмечается, что из-за удара в соседних домах повыбивало окна. По данным СМИ, в течение всей жизни Николай Стасенко работал в колхозе, воспитывал двух детей, а затем и четырех внуков, впоследствии – и трех правнуков.

Перед атакой сын Николая, который живет в этом же селе неподалеку, принес ему завтрак. Местный врач Алексей Самусенко рассказал, что мужчина был при хорошей памяти и сам держался на ногах, несмотря на его возраст.

Конечно, годы брали свое, и Николай Григорьевич был очень дисциплинированным пациентом – при помощи родных выполнял все медицинские рекомендации: я иногда даже по-доброму завидовал его здоровью,

– рассказал он.

Местные рассказывают, что мужчина обещал всем дожить до 100 лет. Его вспоминают как трудолюбивого и добросовестного человека, в селе Николая уважали.

