На місці виникла пожежа, його тіло рятувальники виявили лише після ліквідації загоряння. Про це пишуть NizhynNEWS та газета Гарт.

Дивіться також Росіяни розкидають фальшиві купюри по Сумщині та Чернігівщині

Що відомо про російську атаку?

Згідно з оприлюдненою інформацією, вранці 27 березня безпілотник влучив у будинок, орієнтовно о 10:00 на місці удару спалахнула пожежа після атаки. На жаль, чоловік загинув у власному житлі, згорівши заживо.

Зазначається, що через удар у сусідніх будинках повибивало вікна. За даними ЗМІ, протягом усього життя Микола Стасенко працював у колгоспі, виховував двох дітей, а потім і чотирьох онуків, згодом – і трьох правнуків.

Перед атакою син Миколи, який живе у цьому ж селі неподалік, приніс йому сніданок. Місцевий лікар Олексій Самусенко розповів, що чоловік був при добрій пам'яті та сам тримався на ногах, попри його вік.

Звичайно, роки брали своє, та Микола Григорович був дуже дисциплінованим пацієнтом – при допомозі рідних виконував усі медичні рекомендації: я інколи навіть по-доброму заздрив його здоров'ю,

– розповів він.

Місцеві розповідають, що чоловік обіцяв усім дожити до 100 років. Його згадують як працьовиту та добросовісну людину, у селі Миколу поважали.

Як росіяни обстрілюють регіон?