Во время обыска Николай Тищенко разбил свой телефон: в сети показали видео

Сегодня, 25 июня, сотрудники ГБР пришли в квартиру нардепа Николая Тищенко с обыском. В то время, как правоохранители пересматривали вещи чиновника, он схватил свой мобильный телефон и несколько раз ударил им по столу.

В сеть попало видео, где Николай Тищенко прямо перед сотрудниками ГБР разбивает свой телефон, чтобы не предоставлять его в качестве вещественного доказательства.

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