Очередной конфуз с Тищенко: нардеп подарил "кравчучку" пожилой женщине
- Народный депутат Николай Тищенко подарил "кравчучку" пожилой женщине по имени бабушка Катя, которая потеряла всех родственников.
- Тищенко поддерживает бабушку Катю, родом из Святошинского района Киева, и часто встречается с ней.
Народный депутат Николай Тищенко не перестает удивлять общество. В своих соцсетях он распространил видео, на котором дарит "кравчучку" пожилой женщине.
Отмечается, что ее зовут бабушка Катя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тищенко.
Почему Тищенко решил подарить "кравчучку" пожилой даме?
По словам Тищенко, бабушка Катя родом из Святошинского района Киева. Все ее родственники погибли, поэтому нардеп поддерживает женщину и часто встречается с ней.
Друзья, что хочется сказать. Среди дел и бытовых забот важно оставаться людьми. Должности – все это временно. Важно, чтобы было, чем гордиться после них,
– многозначительно подписал видео нардеп.
Тищенко со слезами на глазах дарит "кравчучку" пожилой женщине: видео из соцсетей нардепа
Что стоит знать о Тищенко?
Одиозный нардеп Тищенко известен своим скандальным поведением. Его репутация ухудшилась в прошлом году, когда в Днепре напали на бывшего добровольца и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Мазоху.
Боец снимал на телефон деятельность Тищенко, из-за чего возник спор. В итоге люди нардепа избили Дмитрия. Они надели на него наручники и обыскали личные вещи.
Однако нардеп заявил, что военный якобы был начальником ботофермы, а он проводил следственные действия вместе со своим окружением.
Ранее сообщалось о том, что Тищенко продлили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 26 августа 2025 года. Его подозревают в незаконном лишении свободы военнослужащего.