Бывший министр признал свою вину. Суд назначил Николаю Злочевскому наказание в виде штрафа 68 000 гривен.

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Почему Злочевскому выписали штраф

В САП сообщили, что Злочевский признал вину по ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса по делу об одной из крупнейших взяток в истории Национального антикоррупционного бюро.

Кроме основного наказания в виде штрафа, Злочевский заплатил 500 миллионов гривен на помощь ВСУ для проекта "Армия дронов". Также он предоставил помощь подразделениям ВСУ в виде покупки оборудования на общую сумму более 160 миллионов гривен.

В Центре противодействия коррупции заявили, что Злочевский находится за границей, поэтому реальной возможности посадить его в тюрьму "почти не существовало". Однако это дело принесло на нужды ВСУ почти 1 миллиард гривен.

Главное о деле

В июне 2020 года антикоррупционные органы задержали бывшую руководительницу одного из департаментов ГФС Украины Елену Мазурову, бывшего первого заместителя начальника ГУ ГНС в Киеве Николая Ильяшенко и одного из руководителей группы компаний Burisma, аффилированной с Николаем Злочевским, Андрея Кичу.

Их схватили "на горячем" после того, как они передали 5 миллионов долларов, которые назначались руководителю САП Назару Холодницкому. Следствие заявило, что у него хотели "купить" снятие подозрения с эксминистра Злочевского по делу о хищении стабилизационного кредита "Реал Банка". Еще 1 миллион предназначался для посредников.

Уже в июле 2020 года Злочевский и сам получил подозрение в организации взятки, но в рамках соглашения со следствием дело переквалифицировали в более легкую статью "злоупотребление влиянием".

Справка. Мазурова признала свою вину за предоставление взятки (ч. 4 ст. 369 УК Украины), договорилась о соглашении со следствием и получила условный срок. В марте 2023 года условный срок по такой же статье получил Кича. Единственным обвиняемым, которому еще не был вынесен приговор, является бывший налоговик Ильяшенко.