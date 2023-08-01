Колишній міністр визнав свою провину. Натомість суд призначив Миколі Злочевському покарання у вигляді штрафу 68 000 гривень.

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Чому Злочевському виписали штраф

У САП повідомили, що Злочевський визнав вину за ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу у справі про один із найбільших хабарів в історії Національного антикорупційного бюро.

Окрім основного покарання у вигляді штрафу, Злочевський сплатив 500 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ для проєкту "Армія дронів". Також він надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 мільйонів гривень.

У Центрі протидії корупції заявили, що Злочевський перебуває за кордоном, тому реальної можливості посадити його до в’язниці "майже не існувало". Проте ця справа принесла на потреби ЗСУ майже 1 мільярд гривень.

Головне про справу

У червні 2020 року антикорупційні органи затримали колишню керівницю одного з департаментів ДФС України Олену Мазурову, колишнього першого заступника начальника ГУ ДПС у Києві Миколу Ілляшенка та одного із керівників групи компаній Burisma, афілійованої з Миколою Злочевським, Андрія Кічу.

Їх схопили "на гарячому" після того, як вони передали 5 мільйонів доларів, які призначалися керівникові САП Назару Холодницькому. Слідство заявило, що у нього хотіли "купити" зняття підозри з ексміністра Злочевського у справі про розкрадання стабілізаційного кредиту Реал Банку. Ще 1 мільйон призначався для посередників.

Вже в липні 2020 року Злочевський і сам отримав підозру в організації хабаря, але в рамках угоди зі слідством справу перекваліфікували на легшу статтю "зловживання впливом".

Довідка. Мазурова визнала свою провину за надання хабаря (ч. 4 ст. 369 КК України), домовилася про угоду зі слідством і отримала умовний строк. В березні 2023 року умовний строк за такою ж статтею отримав Кіча. Єдиним обвинуваченим, якому ще не винесли вирок, є колишній податківець Ільяшенко.