Ексміністру Злочевському повідомили про підозру за підкуп антикорупціонерів
Міністру екології та природних ресурсів часів Януковича Миколі Злочевському оголосили про підозру. Його підозрюють в організації спроби заплатити 6 мільйонів доларів керівництву НАБУ та САП для закриття кримінального провадження, у якому він фігурує.
Повідомленні про підозру Злочевському надіслали поштою за місцем реєстрації, оскільки, де він зараз перебуває точно не відомо. Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Злочевському інкримінують частину 3 статті 27 Кримінального кодексу (організація злочину) та частину 4 статті 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Йдеться про рекордний хабар, яким люди Злочевського намагалися підкупити керівників САП і НАБУ.
Коротко про цю історію:
- 12 червня керівництву НАБУ і очільнику САП Назару Холодницькому намагалися дати хабар на суму 6 мільйонів доларів готівкою. Один мільйон мав належати посередникам.
- Хабар намагалися дати за закриття епізоду, в якому ексміністр уряду Азарова Микола Злочевський сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку".
- 6 мільйонів доларів передали позаштатному агенту НАБУ Євгенові Шевченку.
- За ці гроші керівник САП Холодницький і керівник Головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський мали закрити кримінальне провадження.
- Справу хотіли закрити до дня народження Злочевського (14 червня – 24 канал), щоб він міг без перешкод повернутися в Україну.
- У справі щодо дачі хабаря затримали трьох осіб: першого заступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка (передавав гроші), директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу та колишню керівницю одного з департаментів Державної фіскальної служби Олену Мазурову.