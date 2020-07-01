Міністру екології та природних ресурсів часів Януковича Миколі Злочевському оголосили про підозру. Його підозрюють в організації спроби заплатити 6 мільйонів доларів керівництву НАБУ та САП для закриття кримінального провадження, у якому він фігурує.

Повідомленні про підозру Злочевському надіслали поштою за місцем реєстрації, оскільки, де він зараз перебуває точно не відомо. Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Злочевському інкримінують частину 3 статті 27 Кримінального кодексу (організація злочину) та частину 4 статті 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Йдеться про рекордний хабар, яким люди Злочевського намагалися підкупити керівників САП і НАБУ.

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