Министру экологии и природных ресурсов времен Януковича Николаю Злочевскому объявили о подозрении. Его подозревают в организации попытки заплатить 6 миллионов долларов руководству НАБУ и САП для закрытия уголовного производства, в котором он фигурирует.

Сообщении о подозрении Злочевскому прислали по почте по месту регистрации, поскольку, где он сейчас находится точно не известно. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Злочевскому инкриминируют часть 3 статьи 27 Уголовного кодекса (организация преступления) и часть 4 статьи 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Речь идет о рекордной взятке, которой люди Злочевского пытались подкупить руководителей САП и НАБУ.

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