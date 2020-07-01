Экс-министру Злочевскому сообщили о подозрении за подкуп антикоррупционеров
Министру экологии и природных ресурсов времен Януковича Николаю Злочевскому объявили о подозрении. Его подозревают в организации попытки заплатить 6 миллионов долларов руководству НАБУ и САП для закрытия уголовного производства, в котором он фигурирует.
Сообщении о подозрении Злочевскому прислали по почте по месту регистрации, поскольку, где он сейчас находится точно не известно. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Злочевскому инкриминируют часть 3 статьи 27 Уголовного кодекса (организация преступления) и часть 4 статьи 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Речь идет о рекордной взятке, которой люди Злочевского пытались подкупить руководителей САП и НАБУ.
Коротко об этой истории:
- 12 июня руководству НАБУ и главе САП Назару Холодницкому пытались дать взятку в сумме 6 миллионов долларов наличными. Один миллион должен был принадлежать посредникам.
- Взятку пытались дать закрытия эпизода, в котором экс-министр правительства Азарова Николай Злочевский содействовал в завладении деньгами стабилизационного кредита НБУ, выданного "Реал Банком".
- 6 миллионов долларов передали нештатному агенту НАБУ Евгению Шевченко.
- За эти деньги руководитель САП Холодницкий и руководитель Главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский должны были закрыть уголовное производство.
- Дело хотели закрыть ко дню рождения Злочевского (14 июня – 24 канал), чтобы он мог беспрепятственно вернуться в Украину.
- По делу о даче взятки задержали трех человек: первого заместителя начальника Налоговой службы Киева Николая Ильяшенко (передавал деньги), директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу и бывшую руководительницу одного из департаментов Государственной фискальной службы Елену Мазурову.