Дружил с Путиным и блокировал вступление Украины в НАТО: за что президент Франции Саркози будет сидеть в тюрьме

Его жизнь напоминала сказку, а сам он когда-то казался идеальным гламурным принцем в политике или же королем. Его считали политиком мирового уровня и признанным авторитетом. Впрочем, король оказался голым, а еще – жадным, не искренним и вороватым.

Речь о Николя Саркози, бывшем президенте Франции, который впервые среди носителей этого почетного статуса попал за решетку и проведет там следующие 5 лет. 24 Канал рассказывает историю Николя Саркози и напоминает, почему его не любят также и в Украине.

Что известно о венгерском происхождении и молодых годах Саркози?

Николя Саркози родился 28 января 1955 года в Париже, его отец – мелкий венгерский шляхтич с древней родословной, который вынужден был бежать из страны от советских репрессий во Францию. Там отец будущего президента быстренько вступил в ряды Иностранного легиона – традиционного репутационного "ландромата" тех времен и идеального места, чтобы превратиться из венгерского мигранта во француза.

К счастью для Саркози-старшего, на войну в Индокитай ехать не пришлось, легионер ограничился тогда еще тихим Алжиром, а через несколько лет, благодаря нужным связям (в тогдашнем аналоге ВВК в Марселе оказался врач-земляк, который помог с нужным заключением) Поля Саркози вообще демобилизовали – якобы по состоянию здоровья, открыв ему путь в мирную жизнь.

Поэтому Pal István Ernő Sárközy de Nagy-Bocsa превратился в Поля Саркози и осел в Париже, где основал успешный рекламный бизнес и вскоре встретил Андре Малла, наследницу древнего и богатого рода сефардских евреев, которые осели во Франции и приняли католическую веру. От этого союза и появился на свет Николя Саркози. Он был средним из трех детей.



Николя Саркози (посередине) с родителями, 1994 год / фото James Andanson / Getty Images

Отец вскоре оставил семью ради новых ощущений (он был женат еще дважды) и отказался ее поддерживать, поэтому воспитанием Николя и его братьев занималась мать и ее семья, а самым близким человеком для малого стал дедушка. Семья не бедствовала и смогла обеспечить для Николя надлежащее обучение, несмотря на то, что сам Николя особой жажды знаний не имел и даже провалил экзамены в 5 классе, поэтому пришлось менять школу.

После завершения школы Саркози поступил на юрфак престижного Парижского университета Нантер и получил диплом юриста, а дальше начал работать в юридической компании по специализации семейное право. Очевидно на выбор сферы деятельности Саркози повлияли детские травмы и, чтобы преодолеть их, Николя использовал приобретенные навыки, чтобы отсудить у отца алименты для матери.

Старт политической карьеры Саркози

Кроме юриспруденции, Николя Саркози интересовался также и политикой. Интересно, что его университет в те годы был настоящим рассадником модного тогда "левачества", зато Николя пошел против течения и присоединился к "правым". Благодаря политике до того тихий Саркози изменился и открыл в себе талант оратора и харизму.

Уже в 23 года он получил первую политическую должность – стал членом совета одного из парижских пригородов – Нёйи-сюр-Сен (это элитный пригород Парижа, куда семья Саркози переехала из Парижа и где прошли молодые годы Николя).

Также Саркози присоединился к партии тогдашнего мэра Парижа Жака Ширака Rassemblement pour la République ("Объединение в поддержку Республики", сокращенно – RPR). Эта политическая сила презентовала себя как обновленная партия голлистов (сторонников политического курса создателя Пятой французской республики Шарля де Голля) и принадлежала к правоцентристам. В 80-е RPR стала ведущей партией Франции и настоящей кузницей кадров.



Жак Ширак и Николя Саркози / фото AFP / Getty Images

Саркози влился в мейнстрим, который вынес молодого юриста сначала (в 1983 году) на должность мэра родного Нёйи-сюр-Сен, а затем (в 1988-м) сделал депутатом Национального собрания.

Мэром Нёйи-сюр-Сен Саркози стал благодаря трагическому случаю. Действующий мэр Ахилл Перетти внезапно умер, Николя был близким к нему, его мать была личным секретарем чиновника, а ее сын – отвечал за кампанию. Поэтому штаб решил заменить умершего Перетти на живого Саркози. И не прогадал.

В 38 лет Николя Саркози стал министром финансов в правительстве Эдуара Балладюра, при этом сам он считался "человеком Ширака". Несмотря на такую репутацию на выборах президента Франции 1995 года Саркози поддержал именно Балладюра – и прогадал. Ширак победил оппонента в битве за симпатии голлистов, а впоследствии выиграл всеобщие выборы. Победа Ширака лишила Саркози работы в правительстве, но он остался на ведущих ролях среди голлистов.

Наследник Жака Ширака и глава МВД

Во время второго президентского срока Ширака теплые отношения с бывшим протеже возродились. Президент простил Саркози и сделал его министром внутренних дел. Такая "всеядность" довольно типична для Франции, поэтому удивляться, что бывший министр бюджета возглавил МВД не стоит, к тому же Саркози еще со времен своего мэрства имел репутацию человека со стальными нервами и большой решительностью и мужеством.

В 1993 году он стал национальной звездой, когда лично вел переговоры с психопатом, который взял в заложники детей в садике в родном городе Саркози и угрожал взорвать их с помощью пояса шахида. В итоге террориста ликвидировали спецназовцы, никто из заложников на погиб, а мэр Саркози, который буквально навязал себя в переговорщики, получил крепкий пиар.

Поэтому почти 10 лет спустя назначение Саркози главой МВД не вызвало особых вопросов. Как не было их, когда вскоре Саркози снова возглавил Министерство финансов, а затем – снова МВД.



Президент Франции Жак Ширак и Саркози (крайний справа) стоят вместе с министрами в Елисейском дворце / фото Pascal Le Segretain / Getty Images

Ширак в лице Николя Саркози готовил себе наследника, хотя их отношения далеко не всегда были радужными. Саркози постоянно интриговал против президента, а тот делал вид, что закрывает на все это глаза, ведь не имел альтернативы (другой фаворит Ширака – Ален Жюппе – погорел на обвинениях в коррупции).

Ширак учитывал высокие рейтинги харизматичного политика (чего не было у еще одного любимца Ширака – Доминика де Вильпена), поэтому должен был увидеть в нем будущее своей политической силы, образовавшейся в результате слияния RPR и других правоцентристов-консерваторов из "Союза за французскую демократию". Новое объединение получило название "Союз за народное движение" (СНД, или UMP), а Саркози стал в 2004-м его лидером.

Николя Саркози – президент Франции

Именно как лидер UMP Саркози шел на выборы президента Франции-2007 и уверенно победил на праймериз. Жак Ширак, не имея других вариантов, вынужден был поддержать кандидатуру своего неоднозначного протеже. Так Николя Саркози стал шестым президентом Пятой республики, оставив своей сопернице соцалистке Сеголен Руаяль роль второй непроходной.

Президентство Саркози было помпезным, ярким, скандальным и эффектным, сам он превратился в мегазвезду и резидента светской хроники, которого сравнивали с главными секс-символами начала 21 века – футболистом Дэвидом Бекхэмом и актером Брэдом Питтом. "Злые языки" упорно пытались акцентировать внимание на гигантских ушах политика, но, казалось, ничто не могло разрушить звездный имидж.



Жак Ширак и Николя Саркози / фото AFP/Getty Images

Гламурности образу Саркози добавила его новая и третья по счету жена – модель, певица, актриса и светская львица Карла Бруни. За романом Бруни и только что разведенного президента следила не только вся Франция, но и, пожалуй, целая планета. Свадьба пары 2 февраля 2008 года в Елисейском дворце стала главным светским событием года.



Первая леди Франции Карла Бруни целует президента Николя Саркози на террасе кафе в садах Версальского дворца близ Парижа, на следующий день после их свадьбы / Antoine Gyori

Не менее активным Саркози был и на политической арене. Он протолкнул через лояльный парламент изменения в Конституцию и существенно расширил свои полномочия, отменил некоторые налоги (в основном для верхних слоев среднего класса и богачей), что привело к проблемам с бюджетом.



Чтобы решить эту проблему, Саркози прибегнул к непопулярным мерам в виде повышения пенсионного возраста, чем вызвал массовые протесты, ведь под ударом оказались наименее защищенные слои населения.

"Улица" традиционно сильна во Франции, поэтому "резать" социальные расходы Саркози не решился, поэтому дыра в бюджете только увеличивалась. Не добавил прочности экономике и мировой финансовый кризис 2008 года. Гасить все это пришлось новыми государственными субсидиями и популизмом.

Неудачи на внутренней арене Саркози пытался компенсировать международной активностью. Он показал себя как активный борец за экологию и как лидер "зеленой адженды", присоединился в качестве переговорщика и посредника к решению политического кризиса в Колумбии, лично просил ливийского диктатора Муаммара Каддафи освободить болгарских медсестер, которых тот взял в заложники.

Взамен диктатор получил от Франции выгодные контракты, в частности, на покупку оружия. За эти контракты Саркози сильно прилетело от оппозиции, но тогда президенту они не повредили. Каддафи же это оружие не спасло – вскоре его режим пал и Франция сыграла в этом ключевую роль.

Саркози против Украины и союз с Меркель

Украинцы с большим рвением следили за успехами Саркози на романтическом фронте и вместе со всеми восхищались красотой и талантом его жены, но интерес не был взаимным.

В истории Николя Саркози навсегда останется как человек, который в 2008 году не пустил в НАТО Грузию и Украину, чем фактически развязал руки российской агрессии.

На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года Саркози объединился с канцлером Германии Ангелой Меркель и фактически заблокировал идею предоставления Украине и Грузии "Плана действий по членству в НАТО" (он же – ПДЧ). Таким образом союз Меркель и Саркози заблокировал идею, которую отстаивал президент США Джордж Буш и которая потенциально могла бы не допустить российской агрессии против двух независимых государств.



Меркель и Саркози / фото Consilium

Подробно Как Меркель помогла Путину готовиться к вторжению и привела войну в Украину и Европу

Возможно, именно поэтому в октябре 2010 года Саркози получил от президента Януковича Орден Ярослава Мудрого первой степени.

Свое вето на вступление Украины в НАТО Саркози пытался компенсировать ускорением евроинтеграции Украины. Уже через месяц после Саммита НАТО в Бухаресте он заявил, что как председатель Совета ЕС будет способствовать вступлению Украины в ЕС, но к этому были тогда не готовы ни в Брюсселе, ни в Киеве.

С последствиями "табу" на НАТО Саркози столкнулся уже в августе 2008-го, когда сыграл важную роль в остановке российской агрессии против Грузии, которой, как мы знаем, не было бы, если бы Саркози не послушал Меркель.



Французский лидер был среди тех, кто "мирил" путинского Медведева и президента Грузии Саакашвили. В кавычках "мирил" написано недаром, ведь стараниями Саркози и ему подобных Россия фактически не была наказана за агрессию, а Европа сделала вид, будто ничего не произошло, и продолжила дружить с агрессором.

Не был против продолжать дружбу с Россией Саркози и после агрессии против Украины. В начале 2015 года экс-президент Франции фактически одобрил захват россиянами украинских территорий, признал законность фейковых референдумов и призвал "уважать выбор крымчан" под дулами автоматов.

Крым выбрал Россию. Мы не можем его за это упрекать,

– Саркози на съезде партии UMP 7 февраля 2015 года поддержал незаконную оккупацию Крыма.



Путин и Саркози / фото Кремля

Также Саркози отрекся от своих слов о будущем Украины в ЕС и заявил, что Украина обречена быть "мостом между Европой и Россией".

Россияне были в восторге от заявлений Саркози и впоследствии использовали их для видимости легитимизации оккупации, а также пригласили в Крым представителей партии Саркози. Те с радостью согласились и посетили оккупированный полуостров, где призвали снять с России санкции. Разгорелся громкий скандал, действия депутатов осудили даже в МИД Франции, но Саркози встал на их защиту и допустил, что и сам может посетить Крым. Впоследствии эти слова ему еще много раз припомнят.

Крах Саркози и поражение от Олланда

Вторжение в Ливию 2011 года и свержение режима Каддафи в моменте принесло неплохие политические дивиденды Саркози, но этого оказалось недостаточно для победы на президентских выборах 2012 года. Французы не обратили внимания на международные успехи Саркози, а он действительно получил большой авторитет в мире, вместо этого проголосовали "кошельком", поверив сладким обещаниям главного критика власти – лидера социалистов Франсуа Олланда.

Именно Олланд победил Саркози во втором туре в мае 2012 года (51,62% против 48,38%) и заменил его в Елисейском дворце.

Так начался крах Саркози. Он отказался от бизнес-карьеры и попытался вернуться в большую политику. В 2014-м его снова избрали лидером понятной ему UMP, в следующем году правоцентристы во главе с Саркози победили на местных выборах, получив очень уверенную победу в более чем двух третих департаментов.

На этой волне Саркози попытался пойти на свои третьи выборы президента, но забуксовал еще на стадии праймериз своей политсилы, которая в том же 2016 году получила свое нынешнее название – "Республиканцы". После фиаско на праймериз Саркози объявил о политической пенсии.

За что судили Саркози?

Спокойно отдыхать на пенсии любителю Путина не дали старые грехи. Французская прокуратура получила доступ к архивам свергнутого не без помощи Саркози Каддафи и увидела там немало всего интересного. Оказалось, что ливийский диктатор щедро субсидировал европейских политиков в обмен на лояльность и создание иллюзии рукопожатности.

И если для Юлии Тимошенко эта история промелькнула почти незаметно, то Саркози надолго попал в руки Фемиды, и это в итоге привело его в тюрьму.

Сначала бывшего президента обвинили в многочисленных случаях коррупции. В частности, он использовал "серые средства" для своей президентской кампании 2012 года (провальной). Дело получило в СМИ название Bygmalion – от названия пиар-агентства, которое занималось кампанией политика. В 2021 году большинство участников скандала получили тюремные приговоры и штрафы. В июне 2021 года Саркози был признан виновным – он получил год заключения.

За несколько месяцев до того Саркози был признан виновным по еще одному делу – давление на судей и прослушивание телефонных разговоров. За это политику присудили год тюрьмы и два года условно, которые после серии апелляций были заменены на частичный домашний арест с ношением электронного браслета. Саркози начал отбывать наказание 9 февраля 2025 года.

14 февраля 2024 года Саркози признали виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года. Следствие установило, что Саркози потратил около 43 миллиона евро, что почти вдвое превышает разрешенную законами Франции сумму – 22,5 миллиона евро.

Наконец, 25 сентября 2025 года суд во Франции поставил точку в так называемом ливийском деле. Николя Саркози был признан частично виновным в получении денег от Каддафи на финансирование успешной для него кампании 2007 года и осужден на 5 лет.

Таким образом, суд установил, что человек, который в 2008 году не пустил Украину в НАТО, за год до этого стал президентом Франции, использовав грязные деньги ливийского диктатора Каддафи.

Где и как будет сидеть Саркози?

21 октября Саркози официально начал отбывать свой тюремный срок. Для этого была выбрана парижская тюрьма Ла-Санте, расположенная в 14-м округе, недалеко от знаменитого Монпарнаса. Кстати, именно в этой тюрьме сидел и много раз сбегал легендарный литературный персонаж Арсен Люпен.

Проводить Саркози в тюрьму пришла его жена Карла Бруни, а также все его дети. У политика четверо детей от трех разных женщин. Это младшая 13-летняя дочь Джулия и три сына – 39-летний политик Жан, 41-летний музыкант, ди-джей и композитор Пьер, а также 28-летний политический комментатор Луи.

Старший сын Саркози Жан связан с Украиной довольно громким скандалом. Представитель французской золотой молодежи, он в молодые годы активно занимался монетизацией своих родственных связей. В частности, давал ди-джей сеты, на которые был большой спрос. В частности, сын президента Франции в 2012 году гостил в Одессе, где якобы получил пищевое отравление и попал в больницу. Впоследствии сына президента чартерным рейсом вернули во Францию.

Газета The Guardian пишет, что Саркози будет сидеть в VIP-одиночке, расположенной в отдельном крыле тюрьмы и предназначенной для "выдающихся" или "уязвимых" лиц. В распоряжении 6-го президента Франции будет кровать, небольшой стол, душ, туалет и стационарный телефон с предварительно записанными номерами. Площадь камеры составляет около 11 квадратных метров.

Саркози будут предоставлять еду, однако он сможет покупать продукты для самостоятельного приготовления блюд. Саркози разрешено арендовать холодильник за 7,5 евро в месяц и телевизор за 14,15 евро. Ему будет разрешено выходить в изолированный дворик для прогулок, а также ходить в тренажерный зал и библиотеку.

Все время заключения Саркози будет находиться наедине. Посещения разрешены только три раза в неделю.

Свободное время Саркози планирует использовать для написания мемуаров. Надеемся, они будут содержать раскаяние и просьбы об извинениях.