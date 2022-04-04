Никто другой не мог этого сделать, – ЕС о зверствах России в Украине

В Европейском союзе опровергли возмутительные заявления российских властей о том, что их армия не совершала зверства в Буче. В ЕС отметили, что никто другой этого не мог сделать.

Все виновные в военных преступлениях обязательно будут привлечены к ответственности. Об этом заявил спикер Комиссии по иностранным делам ЕС Петер Стано.

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Эти территории находились под оккупацией, под контролем агрессора, российских войск, их бомбили российские войска. Нет никого другого, кто мог бы совершить эти зверства,

– подчеркнул Стано.

Он заверил, что за убийства украинцев будут отвечать и чиновники, и военное руководство – все виноваты.

Стано отметил, что ЕС полностью поддержит расследование, начатое прокурором Международного уголовного суда и работу следственной комиссии Управления Верховного комиссара по правам человека.

Также Евросоюз помогает Офису генпрокурора Украины и гражданскому обществу, которые сосредоточены на сборе и сохранении доказательств военных преступлений.

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