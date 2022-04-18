Никто из нас не стремился к этой войне: имеем один выбор – сражаться и бороться, – Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый, где утром 18 апреля ударили российские ракеты, заявил, что этой войны никто не стремился. Но теперь украинцы будут сражаться и бороться.

По словам Садового, это единственный выбор для наших людей. Об этом он сказал на брифинге, передает 24 канал.

К теме Попадания были в складские помещения, но там не было военных, – Козицкий об обстреле Львова

Никто из нас не стремился к этой войне. Враг напал и имеет четкую цель – уничтожить нас как народ и как суверенное свободное государство. Есть только один выбор – драться и сражаться, другого нет. Поэтому враг должен понимать: наша армия – это не 300 – 400 тысяч, а 40 миллионов украинцев,

– говорит Садовый.

По его словам, наша армия с каждым днем ​​растет.

"Поскольку ведь весь свободный мир начинает понимать: это борьба двух систем: тоталитаризма и демократии. Мы сегодня защищаем поляков, немцев, французов, всех. Потому что эта ракета могла лететь в другой город или страну, а мы взяли этот удар на себя", – заверил мэр Львова.

Садовый также обратился к миру, чтобы было ясно: если мы не остановим врага, то он захочет идти дальше.

Напомним, что во Львове утром 18 апреля во время воздушной тревоги были слышны взрывы. В город прилетело 4 вражеских ракеты.

В результате ударов пострадали склады и СТО. Предварительно 7 погибших и 11 травмированных, среди которых ребенок. Число жертв может расти.

Последняя информация о событиях во Львове: смотрите видео