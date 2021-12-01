Политик отметил, что украинский народ устал ждать – каждый хочет видеть позитивные изменения не через 20 лет, а уже сегодня. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".
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Очень важно то, что сегодня мы рекордсмены по реформам. Никто с этим уже не спорит. Я часто повторяю: назовите мне сейчас хоть одну страну, которая в таких геополитических и экономических условиях делает столь исторические реформы,
– сказал Андрей Ермак.
"Ни один политик в мире не может ничего мне возразить", – добавил глава Офиса президента.
Судебная реформа в Украине
- Проведение судебной реформы является одним из требований для предоставления Украине очередного транша МФВ.
- Законопроект о восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей парламент принял 29 июня.
- Владимир Зеленский 8 июля наложил вето на законы и внес свои поправки на рассмотрение нардепов.
- Верховная Рада 13 июля приняла соответствующие законопроекты с поправками президента.
- Украинский президент подписал три законопроекта, которые касаются судебной реформы 3 августа.