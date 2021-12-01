Политик отметил, что украинский народ устал ждать – каждый хочет видеть позитивные изменения не через 20 лет, а уже сегодня. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

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Очень важно то, что сегодня мы рекордсмены по реформам. Никто с этим уже не спорит. Я часто повторяю: назовите мне сейчас хоть одну страну, которая в таких геополитических и экономических условиях делает столь исторические реформы,

– сказал Андрей Ермак.

"Ни один политик в мире не может ничего мне возразить", – добавил глава Офиса президента.

Обратите внимание! В Соединенных Штатах Америки заявили, что для вступления в Североатлантический альнс украинское правительство должно продолжать реализацию реформ.

Судебная реформа в Украине