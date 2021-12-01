Політик зазначив, що український народ втомився чекати – кожен хоче бачити позитивні зміни не через 20 років, а вже сьогодні. Про це він повідомив у інтерв'ю "РБК-Україна".
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Дуже важливо те, що сьогодні ми рекордсмени з реформ. Ніхто з цим вже не сперечається. Я часто повторюю: назвіть мені зараз хоч одну країну, яка в таких геополітичних і економічних умовах робить настільки історичні реформи,
– сказав Андрій Єрмак.
"Жоден політик у світі не може нічого мені заперечити", – додав очільник Офісу Президента.
Судова реформа в Україні
- Проведення судової реформи є однією з вимог для надання Україні чергового траншу МФВ.
- Законопроєкт про відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів парламент ухвалив 29 червня.
- Володимир Зеленський 8 липня наклав вето на закони та вніс свої поправки на розгляд нардепів.
- Верховна Рада України 13 липня ухвалила відповідні законопроєкти з поправками президента.
- Український президент підписав три законопроєкти, які стосуються судової реформи 3 серпня.