Політик зазначив, що український народ втомився чекати – кожен хоче бачити позитивні зміни не через 20 років, а вже сьогодні. Про це він повідомив у інтерв'ю "РБК-Україна".

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Дуже важливо те, що сьогодні ми рекордсмени з реформ. Ніхто з цим вже не сперечається. Я часто повторюю: назвіть мені зараз хоч одну країну, яка в таких геополітичних і економічних умовах робить настільки історичні реформи,

– сказав Андрій Єрмак.

"Жоден політик у світі не може нічого мені заперечити", – додав очільник Офісу Президента.

Зверніть увагу! У Сполучених Штатах Америки заявили, що для вступу в Північноатлантичний альнс український уряд повинен продовжувати реалізацію реформ.

Судова реформа в Україні