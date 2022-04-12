Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 каналу.

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По его словам, это ужасное идеологическое и психологическое давление. В России 24 часа в сутки та же самая Скабеева радостно говорит пропаганду.

Это огромное давление, действующее на сознание людей. Никто в мире ничему подобному не подвергался. Хотя тот же немецкий народ "обрабатывали" по радио,

– заявил Пионтковский.

Публицист признается, что начинает верить в эти цифры (сколько людей в РФ поддерживает войну, – ред.), потому что видит это в общении с людьми из России. "Я вижу, что большая половина населения захвачена абсолютно чистой фашистской пропагандой уничтожать украинцев", – говорит он.

Андрей Пионтковский рассказывает, что телевидение – это страшная сила. И первыми, по его мнению, следует судить именно пропагандистов, потому что на них есть кровь и страдания.

Цымбалюк и Пионтковский о финале фашизации России:

Кстати, бывшая сотрудница российского пропагандистского телеканала "Первый" Марина Овсянникова, устроившая акцию в прямом эфире, уже нашла новую работу – стала внештатной корреспонденткой немецкой газеты Die Welt и телеканала Welt.