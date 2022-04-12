Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

До теми Російська пропаганда змінила градус: тепер сам факт війни з Україною – "великий подвиг"

За його словами, це жахливий ідеологічний та психологічний тиск. У Росії 24 години на добу та ж сама Скабєєва радісно говорить пропаганду.

Це величезний тиск, який діє на свідомість людей. Ніхто в світі нічому подібному не піддавався. Хоча той самий німецький народ "обробляли" по радіо,

– заявив Піонтковський.

ПУбліцист зізнається, що починає вірити в ці цифри (скільки людей в РФ підтримує війну, - ред.), бо бачить це у спілкуванні з людьми з Росії. "Я бачу, що більша половина населення захоплена абсолютно чистою фашистською пропагандою “знищувати українців", – каже він

Андрій Піонтковський розповідає, що телебачння – це страшна сила. І першими, на його думку, варто судити саме пропагандистів, бо на них є кров та страждання.

Цимбалюк і Піонтковський про фінал фашизації Росії:



До слова, колишня співробітниця російського пропагандистського телеканалу "Перший" Марина Овсяннікова, яка влаштувала акцію у прямому ефірі, вже знайшла нову роботу – стала позаштатною кореспонденткою німецької газети Die Welt та телеканалу Welt.