Про це розповів радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко, інформує 24 канал. Він навів приклад Маргарити Симоньян, яка поширила пост свого чоловіка Тиграна Кеосаяна.

До теми Росія посилила пропаганду серед своїх поранених військових у госпіталях

Пропагандисти вже стверджують, що в України – не слабка армія

Два рупори повідомили, що, мовляв, в України не така вже слабка армія. Була велика помилка анонсувати взяття Києва за кілька днів,

– пояснив Лещенко.

У дописі Кеосаян стверджує, що, мовляв, з такої точки зору лише більшим є "подвиг" російських військових та їхнє "значення в історії". Лещенко наголошує: таким чином створюють аргументацію для своїх громадян – чому масово загинули російські солдати, а жодних поставлених цілей не було досягнуто.

Зверніть увагу! Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба попереджав, що росіяни поширюватимуть численні фейки про Україну. Головна мета – зірвати постачання зброї від західних партнерів.

Радимо переглянути брифінг Сергія Лещенка: