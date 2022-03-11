Однако европейцы не готовы становиться на колени перед Владимиром Путиным. Об этом в эфире 24 канала сказал депутат Европарламента от Литвы Андриюс Кубилюс.

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"Путин пытается всем угрожать ядерным оружием и прочим", – отметил Кубилюс.

"Сумасшедшие готовы на катастрофические шаги"

Он не видит никакой альтернативы в поведении Запада. Должен быть только еще более жесткий ответ на провокации Путина

Я не вижу никакой вероятности, чтобы кто-то испугался и уговаривал Путина, чтобы он этого не делал,

– отметил евродепутат.

"Вопрос в том, что можно сделать с сумасшедшими лидерами Кремля, которые могут идти на самые трагические и катастрофические шаги", – добавил Кубилюс.

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