Однак європейці не готові ставати на коліна перед Володимиром Путіним. Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат Європарламенту від Литви Андріюс Кубілюс.
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"Путін намагається всім погрожувати ядерною зброєю та іншим", – зауважив Кубілюс.
"Божевільні готові на катастрофічні кроки"
Він не бачить ніякої альтернативи у поведінці Заходу. Повинна бути лише ще жорсткіша відповідь на провокації Путіна
Я не бачу ніякої ймовірності, щоб хтось злякався і вмовляв Путіна, щоб він цього не робив,
– зазначив євродепутат.
"Питання у тому, що можна зробити з божевільними лідерами Кремля, які можуть йти на найтрагічніші та катастрофічніші кроки", – додав Кубілюс.
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