Однак європейці не готові ставати на коліна перед Володимиром Путіним. Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат Європарламенту від Литви Андріюс Кубілюс.

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"Путін намагається всім погрожувати ядерною зброєю та іншим", – зауважив Кубілюс.

"Божевільні готові на катастрофічні кроки"

Він не бачить ніякої альтернативи у поведінці Заходу. Повинна бути лише ще жорсткіша відповідь на провокації Путіна

Я не бачу ніякої ймовірності, щоб хтось злякався і вмовляв Путіна, щоб він цього не робив,

– зазначив євродепутат.

"Питання у тому, що можна зробити з божевільними лідерами Кремля, які можуть йти на найтрагічніші та катастрофічніші кроки", – додав Кубілюс.

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