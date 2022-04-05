Об этом рассказал Михаил Макарук, спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm, в эфире 24 канала. Он также отметил, что захватчики потеряли ключевые позиции на Черниговщине.

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Никто из оккупантов не "отходил" из Бучи, Ирпеня и Гостомеля – их оттуда выбивали. По Сумщине, то там в районе Нового Самбора команда ВС Украины получила много интересных материалов с рядом личных дел российских преступников,

– поделился Макарук.

Боевые действия на других участках фронта

Главные боевые действия переместились в город Изюм, на сегодня это плацдарм для наступления на Славянск, чтобы взять в кольцо бойцов ООС. Также бои идут под Барвенковым, враг пытается прорваться в Харьков, но получает мощные контрнаступления и несет большие потери.

Самая сложная ситуация – Мариуполь, относительно юга, то ВСУ активно двигаются в направлении Херсона и моста в районе Новой Каховки.

Какова ситуация на фронте в российско-украинской войне: смотрите видео



