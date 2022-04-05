Про це розповів Михайло Макарук, речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, у ефірі 24 каналу. Він також зазначив, що загарбники втратили ключові позиції на Чернігівщині.

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Ніхто з окупантів не "відходив" з Бучі, Ірпеня та Гостомеля – їх звідти вибивали. Щодо Сумщини, то там у районі Нового Самбора, команда ЗС України отримала багато цікавих матеріалів з рядом особових справ російських злочинців,

– поділився Макарук.

Бойові дії на інших ділянках фронту

Головні бойові дії перемістились до міста Ізюм, на сьогодні це плацдарм для наступу на Словянськ, аби взяти в кільце бійців ООС. Також бої йдуть під Барвінковим, ворог намагається прорватись до Харкова, але отримує потужні контрнаступи та несе великі втрати.

Найскладніша ситуація – Маріуполь, щодо півдня, то ЗСУ активно рухаються у напрямку Херсона та моста в районі Нової Каховки.

Яка ситуація на фронті у російсько-українськії війні: дивіться відео



