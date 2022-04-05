Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает 24 канал.

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Мы все ими гордимся. Правда, никто не ожидал от некоторых людей таких реальных шагов, таких мужских поступков,

– отметил Президент.

Владимир Зеленский подчеркнул тот факт, что некоторые из председателей ОГА не были крепкими менеджерами до этой войны. Но после начала войны 24 февраля эти люди совершили над собой мощное преобразование, изменились внутри.

Они не стали менеджерами мира, но точно стали менеджерами войны. И это стало самым главным сегодня,

– отметил Зеленский.

Главнокомандующий Украины рассказал, что он не ожидал такой преданности от глав ОГА. Ни один из них не сбежал из города в безопасные места. Отмечается, что до войны у правительства не было специального кадрового подхода. Но, к счастью, ни один из председателей не подвел и встал на оборону государства. Они все на своих местах.

"Мэры, особенно таких городов как Харьков, Одесса творят неожиданные вещи для общества. Мы понимаем то, что они и были сильными менеджерами в мирное время. Мы знаем, что Харьковский мэр проработал до этого заместителем мэра Кернеса. Но то, что впринципе он станет таким проукраинским, не хочу его обидеть, всех осчастливило", – сказал Президент.

Сообщается также, что правительство сделало много для того, чтобы объединить глав ОГА с мэрами городов, а также с правоохранителями.

"Надо честно сказать, что мы все над этим работали. Сильно, со звонками и криками, но тем не менее эти команды появились. И ими могут сегодня гордиться их города. К ним сегодня нет вопросов", – отметил Зеленский.

Вспомнил Зеленский и о тех, кто не удержался на своем месте, поддавшись страху.

"Также некоторые мэры, которые выглядели позитивными, крепкими и мощными мужчинами, удивили. Не скажу по именам, но считаю, что мы правильно сделали, соединив их в команды. Впоследствии некоторые из них, не многие, таки пришли в себя. Пришли в себя и где-то через 3-4 дня войны начали работать и сказали "Извините, мы просто были не готовы". Мы по-человечески поговорили и на сегодня ситуация сформировалась", – уточнил он.

Президент рассказал о том, как гордится мэрами маленьких городов, деревень и общин. Они героически защищали свои территории и не поддавались под давление врага. К сожалению, некоторых из них Украина потеряла из-за террористических действий оккупантов.

"Руководители маленьких общин очень удивили меня своей мощью. К сожалению, мы потеряли несколько из них, они были убиты оккупантами, их пытали. После войны мы сядем и на уровне регионов будем рассказывать об их героических поступках. С некоторыми мэрами мы держали связь, прятали от врага, но возвращали в города, поскольку они являются символом того города, их выбрало население. Для жителей городов важно знать, что они выбрали правильного руководителя", – резюмировал Зеленский.