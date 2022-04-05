Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє 24 канал.

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Ми всі ними пишаємось. Правда, ніхто не очікував від деяких людей таких реальних кроків, таких чоловічих вчинків,

– зауважив Президент.

Володимир Зеленський підкреслив той факт, що деякі з голів ОДА не були міцними менеджерами до цієї війни. Але після початку війни 24 лютого ці люди здійснили над собою потужне перетворення, змінились всередині.

Вони стани не менеджерами миру, але точно стали менеджерами війни. І це стало найголовнішим сьогодні,

– зазначив Зеленський.

Головнокомандувач України розповів, що він не очікував такої відданості від Голів ОДА. Жоден з них не втік з міста у безпечні місця. Зазначається, що до війни в уряду не було спеціального кадрового підходу. Але, на щастя, жоден з голів не підвів і став на оборону держави. Вони всі на своїх місцях.

"Мери, особливо таких міст як Харків, Одеса творять неочікувані речі для суспільства. Ми розуміємо те, що вони і були сильними менеджерами в мирний час. Ми знаємо, що Харківський мер пропрацював до цього заступником мера Кернеса. Але те, що впринципі він стане таким проукраїнським, не хочу його образити, всіх ощасливило", – сказав Президент.

Повідомляється тако, що уряд зробив багато для того, аби об'єднати голів ОДА з мерами міст, а також з правоохоронцями.

"Треба чесно сказати, що ми всі над цим працювали. Сильно, з дзвінками та криками, але тим не менш ці команди з'явились. І ними можуть сьогодні пишатись їхні міста. До них сьогодні немає питань", – зауважив Зеленський.

Згадав пан Зеленський й про тих, хто не втримався на свому місті, піддавшись страху.

"Також деякі мери, які виглядали позитивними, міцними та потужними чоловіками, здивували. Не скажу по іменах, але вважаю, що ми правильно зробили, з'єднавши їх в команди. Згодом деякі з них, не багато, таки прийшло до тями. Прийшли в себе і десь через 3–4 дні війни почали працювати і сказали "Вибачте, ми просто були не готові". Ми по-людськи поговорили і на сьогодні ситуація внормалізувалась", – уточнив він.

Президент розповів про те, як пишається мерами маленьких міст, сіл та громад. Вони героїчно захищали свої території та не піддавались під тиск ворога. На жаль, деяких з них Україна втратила через терористичні дії окупантів.

"Керівники маленьких громад дуже здивували мене своєю міццю. На жаль, ми втратили кілька з них, вони були вбиті окупантами, їх катували. Після війни ми сядемо і на рівні регіонів будемо розказувати про їхні героїчні вчинки. З деякими мерами ми тримали зв'язок, ховали від ворога, але повертали у міста, оскільки вони є символом того міста, їх обрало населення. Для мешканців міст важливо знати, що вони обрали правильного керівника", – резюмував Зеленський.