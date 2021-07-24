Сказали якобы комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера подходит странам ЕС, прежде всего – Германии.
К теме Украина не согласится на транзит газа в обмен на невыгодные закупки, – Витренко
Никто не предлагал Украине покупать российский газ,
– заявили в компании.
Добавили, что якобы Миллер говорил об объемах транзита через Украину после 2024 года согласно закупкам российского газа компаниями ЕС по новым контрактам.
Что этому предшествовало
- Ранее Миллер заявил, что Москва готова обеспечить и увеличить транзит газа через Украину, если будут дополнительные закупки российского газа.
- Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко ответил, что предложение по сохранению транзита газа через Украину в обмен на невыгодные закупки неприемлемы. Он отметил, что Украина не будет доплачивать России за доставку газа в Европу.