Сказали нібито коментар голови правління "Газпрому" Олексія Міллера адресований країнам ЄС, найперше – Німеччині.

До теми Україна не погодиться на транзит газу в обмін на невигідні закупівлі, – Вітренко

Ніхто не пропонував Україні купувати російський газ,

– заявили у компанії.

Додали, що начебто Міллер говорив про обсяги транзиту через Україну після 2024 року відповідно до закупівель російського газу компаніями ЄС за новими контрактами.

Що цьому передувало

Раніше Міллер заявив, що Москва готова забезпечити і збільшити транзит газу через Україну, якщо будуть додаткові закупівлі російського газу.

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко відповів, що пропозиції щодо збереження транзиту газу через Україну в обмін на невигідні закупівлі неприйнятні. Він наголосив, що Україна не буде доплачувати Росії за доставку газу до Європи.

Зверніть увагу! Німеччина та США фактично погодили завершення "Північного потоку-2", уклавши угоду. Хоча й Берлін обіцяє, що домагатиметься продовження контракту про транзит ще на 10 років. Крім того, запевняють, нібито допоможуть українській енергетиці.