Подавляющее большинство евродепутатов и лидеры фракций подписали соответствующий документ. Речь идет о руководителях политсил "Обновляя Европу" и "Левые", передает 24 канал.

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Ужасная, возмутительная война, разразившаяся в самом сердце нашего континента, разрывает его на части. Российская армия ворвалась в Украину. Ваш президент решил развязать войну против страны, которая ни на кого не нападала и хотела лишь жить в мире со всеми своими соседями и друзьями, с вами и с нами,

– говорится в начале обращения депутатов Европарламента.

Они настаивают, что количество жертв российской военной агрессии уже идет на тысячи с обеих сторон. Страдают и российские семьи, которые теряют сыновей, братьев и мужей. Поэтому Европарламент призывает остановить войну.

"Мы хотим сказать вам сегодня, что никто не угрожает России, ни Украина, ни Евросоюз, ни США, ни НАТО. Никто не аннексировал ни одного квадратного метра российской территории, и не собирается этого делать. В Украине нет ни одной ракеты НАТО, ни европейской, ни американской. Ни одна армия НАТО, ни американская, ни европейская не вошла и не войдет в Россию", – отмечают евродепутаты.

Они обращают внимание, что единственной угрозой для российского государства являются действия его руководства, которые неизбежно влекут за собой экономические санкции. Депутаты призывают россиян к миру, и надеются как можно скорее, после завершения войны, начать строить вновь взаимовыгодные культурные, экономические и социальные связи.

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