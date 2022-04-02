Переважна більшість євродепутатів і лідери фракцій підписали відповідний документ. Мовиться про очільників політсил "Оновлюючи Європу" та "Ліві", передає 24 канал.

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Жахлива, обурлива війна, що вибухнула у самому серці нашого континенту, розриває його на частини. Російська армія вдерлася в Україну. Ваш президент вирішив розв'язати війну проти країни, яка ні на кого не нападала і хотіла лише жити у мирі з усіма своїми сусідами та друзями, з вами та з нами,

– мовиться на початку звернення депутатів Європарламенту.

Вони наполягають, що кількість жертв російської військової агресії вже йде на тисячі з обох сторін. Страждають і російські родини, які втрачають синів, братів та чоловіків. Тому Європарламент закликає зупинити війну.

"Ми хочемо сказати вам сьогодні, що ніхто не загрожує Росії, що ні Україна, ні Євросоюз, ні США, ні НАТО. Ніхто не анексував жодного квадратного метра російської території, і не збирається цього робити. В Україні немає жодної ракети НАТО, ані європейської, ані американської. Жодна армія НАТО, ні американська, ні європейська не увійшла і не увійде до Росії", – наголошують євродепутати.

Вони звертають увагу, що єдиною загрозою для російської держави є дії її керівництва, які неминуче тягнуть за собою економічні санкції. Депутати закликають росіян до миру, і сподіваються якомога скоріше, після завершення війни, почати будувати знову взаємовигідні культурні, економічні та соціальні зв'язки.

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