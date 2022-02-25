Чиновник пообещал предоставить более подробную информацию о ситуации в городе и области в 20 часов. Однако сейчас уже можно уверенно сказать, что наши защитники в Сумах также мужественно отстаивают свою территорию.

Оккупанты в регионе Расстреливали все, – колонна на Сумщине дошла до Дубовичей

Нельзя верить в фейки агрессора

Сейчас пропагандистская сеть России начала распространять информацию, что ВСУ "сдали" Суммы оккупантам. Однако это не соответствует действительности, поэтому Живицкого попросил всех жителей региона не верить в фейки страны-агрессора.

За несколько часов до этого в городе была воздушная тревога. Поэтому всех жильцов просили эвакуироваться в укрытие.

Как уберечь себя от дезинформации / Инфографика СБУ

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Читайте текст сообщения Дмитрия Живицкого:

Официальная информация по теробороне в Сумах!

Военные остаются в городе! Никто врагу не сдается! Не ведитесь на фейки!

Полную информацию по районам и ситуации в области предоставлю после 20:00

Берегите себя