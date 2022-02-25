Чиновник пообещал предоставить более подробную информацию о ситуации в городе и области в 20 часов. Однако сейчас уже можно уверенно сказать, что наши защитники в Сумах также мужественно отстаивают свою территорию.
Оккупанты в регионе Расстреливали все, – колонна на Сумщине дошла до Дубовичей
Нельзя верить в фейки агрессора
Сейчас пропагандистская сеть России начала распространять информацию, что ВСУ "сдали" Суммы оккупантам. Однако это не соответствует действительности, поэтому Живицкого попросил всех жителей региона не верить в фейки страны-агрессора.
За несколько часов до этого в городе была воздушная тревога. Поэтому всех жильцов просили эвакуироваться в укрытие.
Как уберечь себя от дезинформации / Инфографика СБУ
Читайте текст сообщения Дмитрия Живицкого:
Официальная информация по теробороне в Сумах!
Военные остаются в городе! Никто врагу не сдается! Не ведитесь на фейки!
Полную информацию по районам и ситуации в области предоставлю после 20:00
Берегите себя