Посадовець пообіцяв надати детальнішу інформацію про ситуацію в місті та області о 20 годині 25 лютого. Проте наразі вже можна впевнено сказати, що наші захисники в Сумах також мужньо відстоюють свою територію.

Окупанти в регіоні Розстрілювали усе, – колона на Сумщині дійшла до Дубовичів

Не можна вірити у фейки агресора

Зараз пропагандистська мережа Росії почала поширювати інформацію, що ЗСУ "здали" Суми окупантам. Проте це не відповідає дійсності, тому Живицького попросив всіх жителів регіону не вірити у фейки країни-агресора.

За кілька годин до цього в місті була повітряна тривога. Тому всіх мешканців просили евакуюватися в укриття.



Як вберегти себе від дезінформації / Інфографіка СБУ

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

Читайте текст допису Дмитра Живицького:

Офіційна інформація по теробороні у Сумах!

Військові лишаються в місті! Ніхто ворогу не здається! Не ведіться на фейки!

Повну інформацію по районах та ситуації в області надам після 20:00

Бережіть себе