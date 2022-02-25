Голова Рівненської держадміністраціїї Віталій Коваль повідомив про повітряну тривогу у Рівному та Дубні, що за майже 50 кілометрів від обласного центру.
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Суми
Повітряну тривогу також оголосила Сумська військова цівільна адміністрація. Там лунає сирена через. загрозу артобстрілу.
"Підвали відчинені у навчальних закладах, школах, садочках. Без паніки! Є час дійти до укриттів!", – повідомили в адміністрації.
Що робити під час атаки / Фото 24 каналу