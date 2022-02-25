Укриття в Бердясньку

Усі тимчасові укриття у Бердянську мають бути відчинені:

  • школа №2 (вхід з двору)
  • школа №3
  • міський палац культури
  • Укртелеком (вхід з вул. Морської у двір)
  • школа №11
  • БК Райагропромпостач
  • АЗМОЛ та БК Нафтохімік
  • вул. Смоленська, 34.
  • Центр туризму
  • колишнє кафе "Роги та копита" (вул. Руденка)
  • Центральний ринок (входи відкриті з усіх боків)
  • Гімназія №2
  • школа №4
  • школа №5
  • школа №16
  • завод Азовкабель (вул. Промислова 2И)

Міська влада залишається у Бердянську і виконує свої обов'язки. Телефони гарячої лінії працюють.