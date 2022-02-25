Укриття в Бердясньку
Усі тимчасові укриття у Бердянську мають бути відчинені:
- школа №2 (вхід з двору)
- школа №3
- міський палац культури
- Укртелеком (вхід з вул. Морської у двір)
- школа №11
- БК Райагропромпостач
- АЗМОЛ та БК Нафтохімік
- вул. Смоленська, 34.
- Центр туризму
- колишнє кафе "Роги та копита" (вул. Руденка)
- Центральний ринок (входи відкриті з усіх боків)
- Гімназія №2
- школа №4
- школа №5
- школа №16
- завод Азовкабель (вул. Промислова 2И)
Міська влада залишається у Бердянську і виконує свої обов'язки. Телефони гарячої лінії працюють.