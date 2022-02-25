В горсовете попросили отпустить домой всех работников, которые не задействованы в поддержке городской инфраструктуры. Важно – сейчас всем стоит сохранять спокойствие.

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Укрытие в Бердяснке

Все временные укрытия в Бердянске должны быть открыты:

школа №2 (вход со двора)

школа №3

городской дворец культуры

Укртелеком (вход с ул. Морской во двор)

школа №11

БК Райагропромпостач

АЗМОЛ и БК Нефтехимик

ул. Смоленская, 34.

Центр туризма

бывшее кафе "Рога и копыта" (ул. Руденко)

Центральный рынок (входы открыты со всех сторон)

Гимназия №2

школа №4

школа №5

школа №16

завод Азовкабель (ул. Промышленная 2И)

Городская власть остается в Бердянске и выполняет свои обязанности. Телефоны горячей линии работают.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных, а международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!