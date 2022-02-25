В горсовете попросили отпустить домой всех работников, которые не задействованы в поддержке городской инфраструктуры. Важно – сейчас всем стоит сохранять спокойствие.
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Укрытие в Бердяснке
Все временные укрытия в Бердянске должны быть открыты:
- школа №2 (вход со двора)
- школа №3
- городской дворец культуры
- Укртелеком (вход с ул. Морской во двор)
- школа №11
- БК Райагропромпостач
- АЗМОЛ и БК Нефтехимик
- ул. Смоленская, 34.
- Центр туризма
- бывшее кафе "Рога и копыта" (ул. Руденко)
- Центральный рынок (входы открыты со всех сторон)
- Гимназия №2
- школа №4
- школа №5
- школа №16
- завод Азовкабель (ул. Промышленная 2И)
Городская власть остается в Бердянске и выполняет свои обязанности. Телефоны горячей линии работают.