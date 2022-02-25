Глава Ровненской госадминистрации Виталий Коваль сообщил о воздушной тревоге в Ровно и Дубно, что почти в 50 километрах от областного центра.

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Сумы

Воздушную тревогу также объявила Сумская военная гражданская администрация. Там раздается сирена из-за угрозы артобстрела.

"Подвалы открыты в учебных заведениях, школах, садиках. Без паники! Есть время дойти до укрытий!", – сообщили в администрации.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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Что делать во время атаки / Фото 24 канала