Бедных жителей стало больше на 1 миллион, чем до пандемии COVID-19. Об этом сообщила гуманитарная организация Caritas Italia.
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У итальянцев заоблачные долги
В документе указано о кризисе "невиданного масштаба". В 2 миллионах бедных семей проживают более 1,3 миллиона несовершеннолетних, не имеющих финансов для достойной жизни.
Многие итальянцы, которые находились на грани бедности, на фоне пандемии оказались в полной нищете. Сильнее всего от бедности страдают такие территории Италии:
- Валле-д'Аоста;
- Кампания;
- Лацио;
- Сардиния;
- Южный Тироль.
Немало итальянцев страдают от большой задолженности. В докладе отмечено, что еще до пандемии миллионы семей Италии имели сверхвысокие долги, которые невозможно выплатить.
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