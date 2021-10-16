Бідних мешканців стало більше на 1 мільйон, аніж до пандемії COVID-19. Про це повідомила гуманітарна організація Caritas Italia.

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Італійці мають захмарні борги

У документі зазначено про кризу "небаченого масштабу". У 2 мільйонах бідних сімей проживають понад 1,3 мільйона неповнолітніх, які не мають фінансів для гідного життя.

Багато італійців, які перебували на межі бідності, на тлі пандемії опинились у повних злиднях. Найсильніше від бідності страждають такі території Італії:

Валле-д'Аоста;

Кампанія;

Лаціо;

Сардинія;

Південний Тіроль.

Зверніть увагу! Caritas Italiana закликала уряд прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі переглянути держпрограми допомоги. Більш ніж половина італійців, які потребують допомогу, не можуть її отримати.

Чимало італійців страждають від великої заборгованості. У доповіді зазначено, що ще до пандемії мільйони сімей Італії мали надвисокі борги, які неможливо виплатити.

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