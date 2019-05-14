Нищие: кто на самом деле эти люди и как с ними обращаться

Мы ежедневно видим их в самых людных местах. Я уверена, что и ваше сердце не раз сжималось, мол, а может помочь? Мои деньги больше нужны этому человеку, чем мне. Однако лучше этого не делать. 24 канал выяснил, как отличить нуждающихся от мошенников, сколько они зарабатывают на нас. А также что о помощи нищим говорит церковь и как можно помочь тем, кто в этом действительно нуждается.

Какие есть виды нищих

Молодые матери – это, наверное, самый распространенный тип попрошаек. Нередко такие псевдонуждающиеся используют подушки, чтобы изображать из себя беременных, укачивают кукол, которых выдают за настоящих детей.

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Однако это не самое худшее, что может быть, ведь иногда такие женщины могут "работать" с настоящими детьми. Общеизвестно, что для того, чтобы дети все время спокойно лежали и не мешали такой "работе", их спаивают алкоголем и дают снотворное. Рано или поздно детский организм не может справиться с ежедневным "ритуалом" в виде алкоголя и просто умирает.



Нищенок с детьми называют "Мадоннами"

Что делать? Специалисты в один голос советуют вызвать полицию. Конституция Украины предусматривает уголовную ответственность за манипулирование детьми. В статье 304 говорится, что за вовлечение малолетних в попрошайничество предусмотрено три года лишения свободы.

Родители больных детей – эти люди обычно стоят с целой кучей документов, большой табличкой "Помогите, умирает ..." и пакетом для сбора денег. К сожалению, лишь 10% из них действительно нуждаются в помощи, тогда как все остальные – обычные мошенники.



Лишь 10% людей, просящих о помощи ребенку, действительно нуждаются в этом

Что делать? Обязательно поинтересуйтесь, чем болеет ребенок, проверьте справки. Советуем внимательно смотреть на дату и место их выдачи. Если человеку действительно нужна помощь, то он не откажется от привлечения внимания со стороны СМИ, посоветуйте ему обратиться в фонд помощи. Скорее всего, мошенникам не нужны никакие фонды, потому что они собирают деньги не для больного ребенка, которого может даже не существовать, а для себя.

Обманутые на вокзалах – вы не раз встречались с людьми, которые просят денег на билет домой. К тому же, обычно "обманутые" выглядят более-менее прилично. Но поэтому доверчивые украинцы еще больше верят в историю о том, что человека обманули негодяи, украв абсолютно все.

Что делать? Сразу спросите, куда едет человек, сколько стоит билет и обращался ли он в полицию. В таких случаях большинство мошенников не дадут четкого ответа, или попытаются солгать.

Люди с инвалидностью обычно показывают всему миру свои недостатки, демонстрируя обществу всю критичность ситуации. Здесь трудно сказать – действительно ли человеку не хватает средств или он просто не хочет работать. Более того, инвалидность – это не приговор. Люди с инвалидностью работают в офисах, супермаркетах, коллцентрах, они путешествуют и продолжают жить счастливой жизнью. Поэтому лишь вам решать, как и чем помочь.

Инвалидность – это не приговор

Как отличить действительно нуждающегося от афериста

Психологи советуют пообщаться с человеком, громко и четко спросить, что случилось. Если попрошайке на самом деле не нужна помощь, о которой он просит, он, скорее всего, уйдет от разговора – покинет вагон метро, выйдет из перехода. Во-вторых, надо проверить документы, сфотографировать медицинские справки и тому подобное.

Действительно нуждающиеся люди часто стесняются и чувствуют себя неловко. Зато "профессионалы" уверены в себе и ведут себя расслабленно. Аферист, как правило, подчеркивает свои визуальные недостатки. Это может быть небрежная одежда, жалостливый взгляд, а также демонстрация физических недостатков.



Как отличить действительно нуждающегося от афериста

Мошенники, в отличие от нуждающихся, психологически давят на людей. Например, громко рассказывают о своей сложной жизни, плачут, демонстрируют увечья. Человек, который действительно нуждается в помощи, никогда не будет привлекать к себе лишнего внимания.

Эти три вопроса помогут вывести человека на чистую воду:

Какая помощь вам необходима?

Давайте, вам подвезут теплые вещи, еду?

Требуется ли вам медицинское обследование?

Если человек ответил утвердительно – перед вами бездомный, а не мошенник.

Сколько зарабатывают мошенники

Согласно оценкам полиции, все псевдонуждающиеся столицы могут собрать миллион гривен только за один день. Как пишет "Обозреватель", беременная девушка или женщина с ребенком за несколько часов в переходе может выпросить 3-4 тысяч гривен. А "волонтер" благотворительного фонда с боксом за такое же время заработает не больше 600 гривен.

Профессиональный нищий зарабатывает минимум несколько сотен гривен за день

Что о помощи нищим говорит церковь

Мы пообщались с пастором львовской "Армии спасения" Русланом Зуевым. Он отметил, что церковь и библия побуждают помогать нуждающимся и беднякам, ведь этим человек служит Богу.

В "Евангелии от Матфея" есть такие строки: "Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня". В конце концов Господь говорит, что тот, кто помогает нуждающемуся человеку, тот помогает Богу,

– заметил пастор.

Главная цель "Армии спасения" – это помощь нуждающимся по всему миру, отметил Руслан.



Львовское отделение "Армии спасения"

"Вокруг нас всегда будут нуждающиеся люди. И мы обязательно должны быть милосердными. Я являюсь пастором "Армии спасения" уже 20 лет. И я хочу сказать, что не все люди действительно нуждающиеся. Например, есть определенная категория людей, которые любят так жить, не желают работать и живут за счет милосердных", – пояснил Руслан Зуев.

В конце концов, "Армия спасения" помогает и такой категории людей, но лишь до определенного времени. Как сообщил Руслан, они помогают таким людям найти работу.

Но есть и псевдонищие, это их работа. К сожалению, и такое существует. Я хочу, чтобы вы были внимательными. Не всем всегда можно давать деньги. Лично мой опыт как отличить нуждающегося от афериста – дать гривну и посмотреть на выражение лица. "Профи" будет не очень доволен, а вот действительно нуждающийся человек обрадуется,

– подчеркнул пастор.

В конце он добавил, что очень важно спросить у человека, что случилось в его жизни, где родные и тому подобное. Церковь призывает быть добрыми и искренними, но ни в коем случае не позволяйте людям жить вашим счет. Лучше вместо денег купить еду, отдать одежду.

Где можно помочь людям, которым это действительно нужно

Люди часто хотят жертвовать деньги на благотворительность, но боятся, что их кровно заработанные гривны пойдут не на лечение ребенка, а в карман какому-то "бизнесмену". Мы составили перечень сайтов и благотворительных организаций, которые работают честно, а за каждую копейку могут в любой момент отчитаться.

Помощь детям

– Благотворительный фонд "Таблеточки", который помогает онкобольным детям и их семьям в Украине.

– Благодійний фонд "Свичадо" оказывает материальную-техническую помощь украинским больницам, где спасают преждевременно рожденных детей.

– Фонд "Клуб добродіїв" помогает развиваться и познавать мир детям-сиротам.

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Помощь перереселенцам

– "Армия спасения" помогает переселенцам адаптироваться в новой среде, поддерживает нуждающихся и заботится о тех, кто находится за пределами общества.

Помощь пожилым людям

– Фонд "Достойная старость" постепенно меняет жизнь одиноких пожилых людей. Занимается закупкой необходимых вещей, средств гигиены, посуды, заменяет мебель, устанавливает кнопки быстрого вызова персонала.

– Фонд "Жизнелюб" помогает пенсионерам не терять жажду к жизни, устраивает интересный досуг для пенсионеров и помогает разносторонне развиваться.



Участники фонда "Жизнелюб" приняли участие в съемке шоу "Топ-модель по-украински"

Помощь военным

– Фонд "Вернись живым" помогает не абстрактной армии, а конкретным подразделениям. Покупают оборудование, экипировку и тому подобное. В целом фонд делает все, чтобы защитники могли максимально эффективно выполнять свои задачи в самых горячих точках фронта.

– Организация "Армия SOS" закупает необходимую амуницию, средства защиты, связи и разведки, продовольствие и форму, доставляет их непосредственно на позиции и передает в руки бойцам на фронте.