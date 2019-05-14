Жебраки: хто насправді ці люди та як з ними поводитися

Ми щодня бачимо їх в найлюдніших місцях. Я впевнена, що і ваше серце не раз стискалося, мовляв, а може допомогти? Мої гроші більш потрібні цій людини, аніж мені. Проте краще цього не робити. 24 канал з'ясував, як відрізнити нужденних від шахраїв, скільки вони заробляють на нас. А також що про допомогу жебракам говорить церква та як можна допомогти тим, хто цього дійсно потребує.

Які є види жебраків

Молоді матері – це, напевно, найрозповсюдженіший тип жебраків. Нерідко такі псевдонужденні використовують подушки, аби вдавати з себе вагітних, колихають ляльок, яких видають за справжніх дітей.

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Однак, це не найгірше, що може бути, адже інколи такі жінки можуть "працювати" зі справжніми дітьми. Загальновідомо, що для того, аби діти весь час спокійно лежали та не заважали такій "роботі", їх споюють алкоголем чи дають снодійне. Рано чи пізно дитячий організм не може впоратися з щоденним "ритуалом" у вигляді алкоголю та просто вмирає.



Жебрачок з дітьми називають "Мадоннами"

Що робити? Фахівці в один голос радять викликати поліцію. Конституція України передбачає кримінальну відповідальність за маніпулювання дітьми. У статті 304 йдеться, що за втягнення малолітніх у жебракування передбачено три роки позбавлення волі.

Батьки хворих дітей – ці люди зазвичай стоять з цілою купою документів, великою табличкою "Допоможіть, помирає ...", та пакетом для збору грошей. На жаль, лише 10% з них дійсно потребують допомоги, тоді як всі інші – звичайні шахраї.



Лише 10% людей, що просять про допомогу дитині, дійсно потребують цього

Що робити? Обов'язково поцікавтесь, чим хворіє дитина, перевірте довідки. Радимо уважно дивитися на дату та місце їх видачі. Якщо людині дійсно потрібна допомога, то вона не відмовиться від привернення уваги з боку ЗМІ, порадьте їй звернутися до фонду допомоги. Швидше за все, шахраям не потрібні ніякі фонди, бо вони збирають гроші не для хворої дитини, якої може навіть не існувати, а для себе.

Ошукані на вокзалах – ви не раз зустрічалися з людьми, які просять грошей на квиток додому. До того ж, зазвичай "ошукані" виглядають більш-менш пристойно. Але через це довірливі українці ще більше вірять в історію про те, що людину ошукали негідники, вкравши абсолютно все.

Що робити? Одразу запитайте куди їде людина, скільки коштує квиток та чи зверталася вона до поліції. У таких випадках більшість шахраїв не дадуть чіткої відповіді, або спробують збрехати.

Люди з інвалідністю зазвичай показують всьому світу свої вади, демонструючи суспільству всю критичність ситуації. Тут важко сказати – дійсно людині бракує коштів чи вона просто не хоче працювати. Ба більше, інвалідність – це не вирок. Люди з інвалідністю працюють в офісах, супермаркетах, колцентрах, вони подорожують та продовжують жити щасливим життям. Тому лише вам вирішувати, як і чим допомогти.



Інвалідність – це не вирок

Як відрізнити справді нужденного від афериста

Психологи радять поспілкуватися з людиною, голосно та чітко спитати, що трапилося. Якщо ж жебракові насправді не потрібна допомога, про яку він просить, він, швидше за все, піде від розмови – покине вагон метро, ​​вийде з переходу. По-друге, треба перевірити документи, сфотографувати медичні довідки тощо.

Справді нужденні люди часто соромляться і почувають себе незручно. Натомість "професіонали" впевнені у собі та поводяться розслаблено. Аферист, як правило, підкреслює свої візуальні недоліки. Це може бути неохайний одяг, жалісливий погляд, а також демонстрація фізичних вад.



Як відрізнити справді нужденного від афериста

Шахраї, на відміну від нужденних, психологічно тиснуть на людей. Наприклад, голосно розповідають про своє складне життя, плачуть, демонструють каліцтва. Людина, яка дійсно потребує допомоги, ніколи не буде привертати до себе зайвої уваги.

Ці три питання допоможуть вивести людину на чисту воду:

Яка допомогти вам необхідна?

Давайте вам підвезуть теплі речі, їжу?

Чи потрібне Вам медичне обстеження?

Якщо людина відповіла ствердно – перед вами безхатько, а не шахрай.

Скільки заробляють шахраї

Згідно з оцінками поліції, всі псевдонужденні столиці можуть назбирати мільйон гривень лише за один день. Як пише "Обозреватель", вагітна дівчина або жінка з дитиною за кілька годин у переході може випросити 3-4 тисяч гривень. А "волонтер" благодійного фонду з боксом за такий самий час заробить не більше 600 гривень.



"Професійний" жебрак заробляє мінімум кількасот гривень за день

Що про допомогу жебракам говорить церква

Ми поспілкувалися з пастором львівської "Армії спасіння" Русланом Зуєвим. Він зауважив, що церква та біблія спонукають допомагати нужденним та бідакам, мовляв, через це людина служить Богу.

У "Євангелії від Матвія" є такі строки: "Бо Я голодував був і ви нагодували Мене, прагнув і ви напоїли Мене, мандрівником Я був і Мене прийняли ви". Зрештою Господь каже, що той, хто допомагає нужденній людині, той допомагає Богу,

– зауважив пастор.

Головна мета "Армії спасіння" – це допомога нужденним по всьому світу, зазначив Руслан.



Львівське відділення "Армії спасіння"

"Навколо нас завжди будуть нужденні люди. І ми обов'язково маємо бути милосердними. Я є пастором "Армії спасіння" вже 20 років. І я хочу сказати, що не всі люди є дійсно нужденними. Наприклад, є певна категорія людей, які люблять так жити, не бажають працювати й живуть коштом милосердних", – пояснив Руслан Зуєв.

Зрештою, "Армія спасіння" допомагає і такій категорії людей, але лише до певного часу. Як повідомив Руслан, вони допомагають таким людям знайти роботу.

Але є і псевдожебраки, це їхня робота. На жаль, і таке існує. Я хочу, аби ви були уважними. Не всім завжди можна давати гроші. Особисто мій досвід як відрізнити нужденного від афериста – дати гривню і подивитися на вираз обличчя. "Профі" буде не дуже задоволений, а от справді нужденна людина зрадіє,

– наголосив пастор.

Наприкінці він додав, що дуже важливо запитати в людини, що трапилося в її житті, де рідні тощо. Церква закликає бути добрими та щирими, але ні в якому разі не дозволяйте людям жити вашим коштом. Краще замість грошей купити їжу, чи віддати одяг.

Де можна допомоги людям, яким це дійсно потрібно

Люди часто хочуть жертвувати гроші на благодійність, але бояться, що їх кревно зароблені гривні підуть не на лікування дитини, а в кишеню якомусь "бізнесмену". Ми склали перелік сайтів та благодійних організацій, які працюють чесно, а за кожну копійку можуть в будь-який момент відзвітуватись.

Допомога дітям

– Благодійний фонд "Таблеточки", який допомагає онкохворим дітям та їхніх сім'ям в Україні.

– Благодійний фонд "Свічадо" надає матеріальну-технічну допомогу українським лікарням, де рятують передчасно народжених дітей.

– Фонд "Клуб добродіїв" допомагає розвиватися та пізнавати світ дітям-сиротам.

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Допомога переселенцям

– "Армія спасіння" допомагає переселенцям адаптуватися у новому середовищі, підтримує нужденних та піклується про тих, хто перебуває за межами суспільства.

Допомога літнім людям

– Фонд "Гідна старість" поступово змінює життя самотніх літніх людей. Займається закупівлею необхідних речей, засобів гігієни, посуду, замінює меблі, встановлює кнопки швидкого виклику персоналу.

– Фонд "Життєлюб" допомагають пенсіонерам не втрачати жагу до життя, влаштовує цікаве дозвілля для пенсіонерів та допомагає різнобічно розвиватися.



Учасники фонду "Життєлюб" взяли участь у зйомці шоу "Топ-модель по-украински"

Допомога військовим

– Фонд "Повернись живим" допомагає не абстрактній армії, а конкретним підрозділам. Купують обладнання, екіпіровку тощо. Загалом фонд робить все, аби захисники України могли максимально ефективно виконувати свої задачі у найгарячіших точках фронту.

– Організація "Армія SOS" закуповує необхідну амуніцію, засоби захисту, зв'язку та розвідки, харчів та форми, доставляє їх безпосередньо на позиції та передає в руки бійцям на фронті.