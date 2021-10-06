Нищий оккупированный Крым будут убеждать в "хорошей жизни" россиян

Вполне предсказуемо, в 2021 году, как и в прошлые года, курортный сезон в оккупированном Крыму провалился, что вынуждены были признать даже в Москве.

Экономический кризис в России также не позволяет центру уделять достаточно внимания социальной сфере оккупированного полуострова, что приводит к обнищанию крымчан. А обещанные многомилионные инвестиции и приход иностранного бизнеса, не смотря на периодическое появление в Крыму неких "иностранных" делегаций, так и остались не более чем обещаниями.

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Однако московские чиновники и крымская оккупационная администрация убеждены, что лучшим выходом из этой ситуации будет не предоставление финансовой помощи крымчанам, а убеждение их в том, что у них все якобы хорошо. И не просто хорошо, а даже намного лучше, чем в других странах.

Для этого Москва не пожалела денег и выделила порядка 500 миллионов рублей на строительство в курортных районах полуострова 20 дополнительных радиотелевизионных станций, а также выделила дополнительные радиочастоты для российских радиокомпаний. Охватывать будет данный информационный зонтик Феодосию, Ялту и Севастополь.

Дело в том, что именно в этой местности ландшафт затрудняет трансляцию российских СМИ, но позволяет принимать телевизионный и радиосигнал соседних государств, которые не скрывают реальное положение дел в России. Да и многие крымчане имеют спутниковое телевидение, что также мешает им, по мнению Москвы, жить хорошо. И именно строительство дополнительных радиотелевизионных станций поможет "победить" экономический кризис и обнищание крымчан, полагают российские чиновники.

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Проект рассчитан на 5 лет и именно за этот срок российские оккупанты намерены обеспечить каждого крымчанина качественными картинками российских патриотических телеканалов и радио о "хорошей жизни" россиян, и загнивающем Западе.

То есть, 500 миллионов рублей будут направлены не на поддержку социальной сферы на оккупированной территории, помощь бюджетникам и элементарную стимуляцию экономики полуострова – нет. На эти деньги построят ещё больше радиовышек, чтобы каждый крымчанин проникался гордостью за то, какой "великой сверхдержавой" оккупирован его край.