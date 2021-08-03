Смерть Виталия Шишова активизировала инфильтрированных в Украину гибридных журналистов. Не хотел трогать тему Виталия Шишова, ибо не любитель я имитаций повешенья человека, которого мог повесить кто угодно, с учетом круга общения и ареала врагов убиенного.

Это все равно, что гадать на кофейной гуще о дате конца света. Но…

Интересно Война давно добралась до Киева

Но внезапно в деле о гибели, буквально в течение считанных часов после публикации заметки про найденное тело Шишова, такая себе дама как Екатерина Сергацкова сообщила о том, что скоро выдаст на-гора материал с подробностями убийства Виталия Шишова.

Кстати, особо понравилось, как она на российский манер написала Белоруссия, а не правильно – Беларусь. Профессиональный журналист... Интересно, а Молдова у нее Молдавия, "на" Украине и "в" Донбассе тоже в ходу? Но, не о том речь…

То есть, тело Шишова еще не остыло, а у нее уже готовы подробности?

И, конечно же, Катерина Сергацкова намекнула на причастность к смерти Шишова националистических группировок... Странно, что не ИГИЛ, ведь до того как Катерине ее московские кураторы поменяли методичку, у нее Украина была рассадником ИГИЛ, а теперь значит сплошь и рядом националисты и нацисты. Что поделать, тренды меняются.

Не пропустите Принудительная вакцинация от COVID-19 в Украине: нужна или нет

Так вот, к чему это я?

А, пожалуй, к тому, что если по делу Шишова засуетилась такая уже давняя зашкварка как Сергацкова, то это может значить лишь одно – ниточки убийства Шишова ведут за поребрик.

Сама же его гибель может быть очередной гибридной операцией, не только по устранению неудобного активиста, но и через это убийство разыгровка ИПСО по дискредитации Украины. И неугодного устранили, и Украину сейчас начнут поливать отборной "конспирологией", ну а Катя в этом поможет. Как и всегда.

Не удивлюсь, если за этот материал ее номинируют на очередную премию "Честь професії" в номинации "Найкраща аналітика" или "Конструктивна журналістика".