Ни*уя вы не защитили, – Михалок жестко обратился к белорусским военным

Лидер группы Brutto Сергей Михалок записал видеообращение к белорусским военным. Он довольно жестко прошелся по их позиции, когда они позволили стране быть плацдармом для нападения на Украину.

"Хотел бы обратиться к вам, не уважаемые не защитники родины. Ни*уя вы не защитили. Без единого выстрела Путин привел свою орду в Беларусь. И оттуда, из Калинкович, Баранович, из моих родных Мачулищ ху*рит ракетами по братской Украине. Если бы вы были защитниками, вы бы дали им пи*ды», – заявил в видео Сергей МИхалок.

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Сам он белорус, а отец его был офицером. Музыкант заявил, что если бы его отец видел то, что сейчас творится, то сам бы собрал ребят и выгнал бы российских захватчиков, но этого бы не допустил.

Также Михалок рассказал, что в результате обстрела в Чернигове пострадали его родные. А отец лучшей подруги его девушки погиб – ему оторвало ноги.

Михалок предупредил белорусских военных, чтобы они не думали нападать на Украину.

"Здесь в Украине вы столкнетесь с такими настоящими защитниками, что вы оху*ете. Если вы сюда сунетесь, то сразу сдавайтесь. Так вы сохраните свою жизнь", – предупредил Михалок.

После этого он зачитал стишок для тех белорусов, которые решат напасть на Украину.

"Трус, трус, белорус,

путину продался.

Как увидел украинца,

сразу обосрался"

Видео обращения Сергея Михалка к белорусским военным