Из-за дыма от мощных лесных пожаров в Канаде в части США значительно ухудшилось качество воздуха. Нью-Йорк даже среди лидеров в рейтинге самых загрязненных городов в мире.

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Показатель загрязнения воздуха превысил норму в 8 раз

Во вторник жителей Нью-Йорка призвали оставаться дома, ведь качество воздуха продолжает снижаться. По меньшей мере, 10 школьных округов в центральном штате отменили мероприятия и мероприятия на улице.

Дым от лесных пожаров окутывает США / Фото со СМИ и Getty Images

Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Джерси даже объявил среду Днем действий по качеству воздуха, заявив, что уровень "мелких твердых частиц повысится до нездорового диапазона для чувствительных групп по всему штату". Губернатор призвал людей ограничить активную деятельность и время на открытом воздухе. Прежде всего, оговорка касается жителей с заболеваниями сердца или легких, а также пожилых и молодых людей.

Обратите внимание! Показатель загрязнения кое-где превысил норму (от 0 до 50) в 8 раз. В частности, в Нью-Йорке и долине Лехай в Пенсильвании индекс достиг 400. Кстати, когда показатель превышает 300, воздух считается "опасным", поэтому даже здоровым людям рекомендуют ограничить физическую активность на улице.

Из-за загрязнения воздуха в штате Нью-Йорк планируют раздать жителям 1 миллион масок.

Просто оставайтесь дома. Практически в каждой части нашего штата пребывание на открытом воздухе небезопасно,

– заявила губернатор Кэти Гокул.

Дым, сползающий от лесных пожаров в Квебеке, будет продолжать окрашивать небо в жуткий оранжевый цвет. Метеоролог CNN Дженнифер Грей заявила заявила, что это может продолжаться постоянно на протяжении всего лета.

Дым лесных пожаров в Канаде окутывает Нью-Йорк: смотрите видео

Кратко о пожарах в Канаде