Через дим від потужних лісових пожеж у Канаді в частині США значно погіршилася якість повітря. Нью-Йорк навіть серед лідерів у рейтингу найбільш забруднених міст у світі.
Дивіться також Піщана буря накрила північ Китаю: шокуючі кадри
Показник забруднення повітря перевищив норму у 8 разів
У вівторок мешканців Нью-Йорка закликали залишатися вдома, адже якість повітря продовжує знижуватися. Щонайменше 10 шкільних округів у центральному штаті скасували заходи та заходи на вулиці.
Дим від лісових пожеж огортає США / Фото зі ЗМІ та Getty Images
Департамент охорони навколишнього середовища штату Нью-Джерсі навіть оголосив середу Днем дій щодо якості повітря, заявивши, що рівень "дрібних твердих частинок підвищиться до нездорового діапазону для чутливих груп у всьому штаті". Губернатор закликав людей обмежити активну діяльність та час на відкритому повітрі. Перш за все, застереження стосується жителів із захворюваннями серця чи легенів, а також літніх і молодих людей.
Через забруднення повітря у штаті Нью-Йорк планують роздати мешканцям 1 мільйон масок.
Просто залишайтеся вдома. Майже в кожній частині нашого штату перебування на відкритому повітрі небезпечне,
– заявила губернатор Кеті Гокул.
Дим, що сповзає від лісових пожеж у Квебеку, продовжуватиме забарвлювати небо в моторошний помаранчевий колір. Метеоролог CNN Дженніфер Грей заявила, що це може тривати постійно упродовж усього літа.
Дим лісових пожеж в Канаді огортає Нью-Йорк: дивіться відео
Коротко про пожежі в Канаді
- Як зазначають ЗМІ, цього року по всій Канаді вже спалахнуло понад 2300 пожеж.
- Лише в одному Квебеку було спалено майже 1 мільйон акрів.
- Загалом внаслідок лісових пожеж у Канаді вже обвуглені понад 9 мільйонів акрів — це приблизно вдвічі більше, ніж Нью-Джерсі.
- Окрім того, для Канади в цілому це приблизно в 15 разів перевищує звичайну площу вигоряння для цього моменту року.
- До речі, для гасіння пожеж у Канаді навіть залучили армію.