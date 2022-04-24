В Нью-Йорке вышли на акцию поддержки Мариуполя и его защитников: люди скандировали "Азов"

В американском Нью-Йорке люди вышли на митинг в поддержку Украины и, в частности, Мариуполя. Митингующие с желто-голубыми флагами поддерживали защитников Мариуполя и жителей, которые находятся в городе.

"Азов" обнародовал видео, на котором ньюйоркцы поддерживают украинцев – как мирных жителей, так и защитников, ценой своей жизни защищающих каждый город Украины.

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Участники акции скандировали "Азов" и выражали поддержку каждому, кто защищает Мариуполь и Украину.

Спасибо всему миру за поддержку,

– написали в "Азове".

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