Об этом говорится в сообщении аккаунта Israel в соцсети Х, ранее известном как твиттер. Там отметили, что в этот день девушка должна отмечать свое 26-летие, передает 24 Канал.

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Девушка, которую похитил ХАМАС, отмечает день рождения

В этой публикации отметили, что Ноа – заложница ХАМАС, похищенная на мотоцикле палестинскими боевиками во время проведения музыкального фестиваля в первый день войны между Израилем и ХАМАС. В сообщении отметили, что в этот день девушка должна праздновать свой 26 день рождения, но не сможет, поскольку она находится в плену.

В конце концов родители Ноа, призывая общественность присоединиться к празднованию, просят доброжелателей передать свои искренние поздравления, надеясь, что эти сообщения как-то дойдут до их дочери.

Много людей в сети откликнулись на просьбы родителей Ноа. В частности, они поздравляют девушку с праздником и желают ей бесполезно вернуться домой в свою семью.

Люди поздравляют в сети Ноа с днем рождения / Скриншот 24 Канала

В конце концов люди тоже желают девушки сил, сил и говорят, что все их мнения рядом с ней. Они также надеются, что с израильтянкой все хорошо и она жива.

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