Про це мовиться у дописі акаунту Israel у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Там зазначили, що цього дня дівчина мала б відзначати своє 26-річчя, передає 24 Канал.

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Дівчина, яку викрав ХАМАС, відзначає день народження

У цій публікації зазначили, що Ноа – заручниця ХАМАС, яку викрали на мотоциклі палестинські бойовики під час проведення музичного фестивалю у перший день війни між Ізраїлем і ХАМАС. У дописі наголосили, що цього дня дівчина мала б святкувати свій 26 день народження, але не зможе, оскільки вона перебуває у полоні.

Зрештою батьки Ноа, закликаючи громадськість приєднатися до святкування просять доброзичливців передати свої щирі вітання, сподіваючись, що ці повідомлення якось дійдуть до їхньої дочки.

Досить багато людей у мережі відгукнулися на прохання батьків Ноа. Зокрема, вони вітають дівчину зі святом і бажають їй безнапасно повернутися додому до своєї родини.

Люди вітають у мережі Ноа з днем народження / Скриншот 24 Каналу

Зрештою люди також бажають дівчини сил, наснаги й кажуть, що всі їхні думки поруч із нею. Вони також сподіваються, що з ізраїльтянкою все гаразд і вона жива.

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