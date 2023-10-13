Про це мовиться у дописі акаунту Israel у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Там зазначили, що цього дня дівчина мала б відзначати своє 26-річчя, передає 24 Канал.
До теми Я завжди захищав її, а тепер не зміг: щемлива розповідь батька про доньку, яку викрав ХАМАС
Дівчина, яку викрав ХАМАС, відзначає день народження
У цій публікації зазначили, що Ноа – заручниця ХАМАС, яку викрали на мотоциклі палестинські бойовики під час проведення музичного фестивалю у перший день війни між Ізраїлем і ХАМАС. У дописі наголосили, що цього дня дівчина мала б святкувати свій 26 день народження, але не зможе, оскільки вона перебуває у полоні.
Зрештою батьки Ноа, закликаючи громадськість приєднатися до святкування просять доброзичливців передати свої щирі вітання, сподіваючись, що ці повідомлення якось дійдуть до їхньої дочки.
Досить багато людей у мережі відгукнулися на прохання батьків Ноа. Зокрема, вони вітають дівчину зі святом і бажають їй безнапасно повернутися додому до своєї родини.
Люди вітають у мережі Ноа з днем народження / Скриншот 24 Каналу
Зрештою люди також бажають дівчини сил, наснаги й кажуть, що всі їхні думки поруч із нею. Вони також сподіваються, що з ізраїльтянкою все гаразд і вона жива.
Ноа Аргамані викрали з музичного фестивалю у перший день нападу
- Ізраїльтянка Ноа Аргамані разом зі своїм хлопцем 7 жовтня перебували на музичному фестивалі "Nature Party" поблизу кордону з Сектором Гази. Того дня вони першими відчули на собі удар ХАМАС.
- Спочатку вони зв'язалися зі своїми друзями, попросивши врятувати їх з того місця й надіславши свою геолокацію. Згодом у мережі з'явилося відео, де видно, як палестинські бойовики викрали дівчину і її хлопця і повезли у різні напрямки.
- Згодо батько дівчини Яаків Аргамані розповів, що був стривожений, побачивши відео з викраденням власної доньки. Він наголосив, що завжди намагався захистити її, однак тепер молиться, щоб вона повернулася додому неушкоджена.